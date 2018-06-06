"За растление": в Москве уволили учительницу, сводившую класс на спектакль по Хаксли

6 Июнь 20:03 2018-06-06T20:48:17+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что рядовой культпоход закончился скандалом, сообщил режиссер и худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.

- Я узнал об этом вчера - прямо как снег на голову, - рассказал Грымов в эфире радио "Комсомольская правда". - К премьере спектакля "На дне" мы обзванивали постоянных зрителей - в первую очередь, школы, потому что это школьная программа. И вот эта учительница - свое имя она категорически просила не называть - сообщила, что директор ее уволил. Месяц назад она водила класс на постановку по произведению Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Якобы дети рассказали родителям, что это спектакль о свободной любви. И директор школы, не разобравшись, приняла решение уволить педагога, получается, за растление. Это идиотизм и средневековье! Мы приглашаем всех поборников нравственности прийти и посмотреть нашу постановка. Это спектакль о том, что нельзя жить в разврате, когда вокруг нас, в интернете, в соцсетях, сплошная порнуха и нецензурщина. С каких пор об этом нельзя говорить?

Проверкой инцидента уже занялись сотрудника департамента образования Москвы. Однако, пока делать выводы рано.

- К сожалению, Юрий Вячеславович не сообщил нам координаты школы или педагога, - отметил Игорь Павлов, замруководителя департамента. - Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения. Более того, в начале мая был подписан приказ о реализации проекта «Театр в школе» - он предусматривает проведение театрами спектаклей и мастер-классов непосредственно в образовательных учреждениях.

СПРАВКА "КП"

«О дивный новый мир» - антиутопический и сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли. Написан в 1932.

Действие разворачивается в Лондоне далекого будущего, когда люди живут в едином государстве, общество которого возвело в культ процесс потребления. По сюжету, института брака для людей новой эры не существует, и, более того, само наличие постоянного партнера считается неприличным, а слова «отец» и «мать» - грубыми ругательствами. Уроки сексуального воспитания обязательны для всех детей, а взрослые ведут беспорядочную половую жизнь и смотрят в кино порнографию. Все это считается залогом психического здоровья.

Возрастной ценз постановки в театре "Модерн" - 16+.