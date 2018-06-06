День России 12 июня 2018 года в Москве: Народные гуляния перенесли с улицы Тверская в парки по просьбе FIFA

6 Июнь 16:10 2018-06-06T17:09:22+03:00

День России широко пройдет как в Москве, так и в других городах России Фото: Александр КОЦ

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Столичные власти перенесли празднование Дня России 12 июня 2018 года в Москве с Тверской улицы в парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA).

- День России широко пройдет как в Москве, так и в других городах России, - сказал сегодня, 6 июня, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить два дня, 11 и 12 июня, как на городских территориях, так и в парках. По просьбе коллег из FIFA мы перенесли празднование с Тверской улицы и усилили эту программу в округах. Соответственно, все то, что запланировано оно никуда не уходит, оно будет в парках.

Празднование Дня России 12 июня 2018 года в Москве пройдет в парке Победы, «Сокольниках», в Таганском, «Кузьминках», Измайловском и Бабушкинском и Царицынском парках. Это будет двухдневный фестиваль «День России. Московское время» с разными культурными и спортивными событиями 11 и 12 июня.

- Программа достаточно насыщенная, интересная, - отметил Алексей Немерюк. - Она связана с историей России, с историей Москвы. Я думаю, она придется по душе всем москвичам и гостям столицы. Вообще, программа сама проводится в 20 парках, но что касается большой театральной части, которая запланирована, мы усиливаем программу в семи парках. Там вся эта программа пройдет, там выступят все театральные коллективы, которые приехали из других городов.