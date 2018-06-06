В Подмосковье на сгоревшей даче нашли тело бизнесвумен - в убийстве подозревают ее любовника

6 Июнь 16:40 2018-06-06T16:50:17+03:00

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В Московской области расследуют гибель 40-летней бизнесвумен Стеллы Сырбу. 29 мая в дачный поселок «Бортнево» в Пушкинском районе вызвали пожарных - ни с того ни с сего загорелся один из коттеджей. Потушить деревянный дом удалось не сразу, он выгорел почти дотла. А при разборе завалов пожарные нашли сильно обгоревшее тело женщины. Впрочем, ее личность удалось установить. Погибшая оказалась 40-летней владелицей коттеджа Стеллой Сырбу. Женщина занималась делами собственной строительной компании, попутно занимаясь дизайном интерьеров.

- По словам родных погибшей и ее друзей, в загородном доме она несколько лет жила с гражданским мужем, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Но после пожара мужчина исчез. В доме его тела не нашли.

После допросов родственников Стеллы Сырбу пропавший мужчина стал для следователей подозреваемым номер один. Предполагают, что он мог убить женщину и поджечь дом, чтобы скрыть следы.

Полицейские ищут 38-летнего строителя из МолдавииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Стелла родом из Молдовы, из небольшого городка Сынжерей, - рассказала «КП» одна из подруг погибшей. - Она уже довольно давно переехала в Москву, получила гражданство. Потом организовала строительную фирму, стала приглашать на подряды строительные бригады из Молдавии. Так она и познакомилась с Виталием. Он на несколько лет моложе Стеллы, шустрый такой. Поначалу был просто рабочим, но после того, как у них завязались отношения, стал бригадиром, следил за объектами.

По словам нашей собеседницы, в последнее время Стелла часто жаловалась на гражданского мужа: он стал слишком часто выпивать, зависал у компьютера на сайтах онлайн-казино. Из-за этой зависимости пара начала ссориться. Виталий начал распускать руки. Стелла даже подумывала о том, чтобы расстаться. Как считают друзья Сырбу, во время одной из таких ссор Виталий мог убить гражданскую жену. Предполагают, что перед поджогом он вынес из дома все ценные вещи и деньги.

- Зная этого человека, могу сказать одно, убить он мог, - заявил нам брат погибшей бизнесвумен.

Тело Стеллы Сырбу отправлено на судмедэкспертизу. Результаты еще не готовы. Эксперты должны назвать точную причину смерти - была ли женщина убита еще до пожара.