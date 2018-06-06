В центре Москвы загорелся Дом педагогической книги, памятник архитектуры

6 Июнь 17:50 2018-06-06T22:52:19+03:00

Пожарным пришлось разбирать крышу здания, которому уже больше ста лет [видео]

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На улице Большая Дмитровка в центре Москвы пожарные тушат пятиэтажное здания Дома педагогической книги. Как рассказали в московском управлении МЧС, около 16:00 в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что с крыши дома валит густой белый дым.

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- На место были отправлены около тридцати пожарных расчетов, - уточняют в МЧС. - По последним данным, наблюдается задымление, открытого огня не видно. Установлено, что произошло возгорание обрешетника крыши (то есть, это доски - остов, на котором лежит кровля, - Авт.). Сейчас происходит вскрытие кровли и ее проливка.

alexanderkrivitski Moscow in / Пожар происходит на шестом этаже и в пристроенной мансарде к дому 7/5 по улице Большой Дмитровке.

Находившиеся в здании люди были оперативно эвакуированы. По имеющимся данным, пострадавших нет.

angelika_stis Пожар в

go_grisha На Дмитровке что-то горит Вся улица затянута дымом, на месте уже больше десятка пожарных машин, и сейчас ещё лестницы подъезжают #пожар

Отметим, что здание Дома педагогической книги имеет статус федерального памятника архитектуры. Ранее это был доходный дом статс-дамы Елизаветы Обуховой и князя Оболенского. На месте старых усадеб этот дом был построен незадолго до революции, в 1913 году. В разные годы здесь жили писатель Лев Кассиль, оперный певец Леонид Собинов, известные советские театральные актеры 30-60-х.

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