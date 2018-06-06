В центре Москвы загорелся Дом педагогической книги, памятник архитектуры
На улице Большая Дмитровка в центре Москвы пожарные тушат пятиэтажное здания Дома педагогической книги. Как рассказали в московском управлении МЧС, около 16:00 в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что с крыши дома валит густой белый дым.
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- На место были отправлены около тридцати пожарных расчетов, - уточняют в МЧС. - По последним данным, наблюдается задымление, открытого огня не видно. Установлено, что произошло возгорание обрешетника крыши (то есть, это доски - остов, на котором лежит кровля, - Авт.). Сейчас происходит вскрытие кровли и ее проливка.
Находившиеся в здании люди были оперативно эвакуированы. По имеющимся данным, пострадавших нет.
Отметим, что здание Дома педагогической книги имеет статус федерального памятника архитектуры. Ранее это был доходный дом статс-дамы Елизаветы Обуховой и князя Оболенского. На месте старых усадеб этот дом был построен незадолго до революции, в 1913 году. В разные годы здесь жили писатель Лев Кассиль, оперный певец Леонид Собинов, известные советские театральные актеры 30-60-х.
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