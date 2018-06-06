Футбольное меню в ресторанах Москвы: квас со смородиной, крылышки по-бразильски и пирожные-матрешки

6 Июнь 17:55 2018-06-06T21:19:28+03:00

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Вареники, котлеты, «сельдь под шубой» и блины — в меню многих заведений столицы национальная кухня и так представлена. Дополнительно расширять меню под Чемпионат мира по футболу-2018 не стали. А специальное футбольное меню в кафе и ресторанах решили все же создать. «Комсомольская правда» узнала, что уже успели придумать шеф-повара.

Аргентинские лимонады и флаги сборных

Дни футбола уже объявили в ресторанах 354 Exclusive Height, «На свежем воздухе», Ruski и Ice Bar. Следить за ходом Мундиаля можно будет на высоте 354 метров над Москвой - по периметру башни «Око» развесят 10 плазм, которые будут вещать прямую трансляцию матчей.

- На закуску всем фанатам предложат три сорта разливного пива и огромную пиццу. Также создаем специальный «сет болельщика», - рассказали в 354 Exclusive Height. - А в перерывах между таймами экскурсоводы выведут болельщиков на смотровую площадку и расскажут о Москве футбольной.

На закуску всем фанатам предложат три сорта разливного пива и огромную пиццу. Фото: 354 Exclusive Height

Готовятся удивлять в «Гранд Урюке Старт» на Ленинградском проспекте. В ресторане уже перевели основное меню на 7 языков, в том числе на испанский, китайский и французский. Но появится и спецменю, где для больших компаний предложат мясные и пивные сеты, на которые будут привлекательные цены. Также бармены подготовят цветные коктейли, в которых будут легко узнаваться флаги сборных по футболу.

- Посетители смогут попробовать у нас национальные блюда разных стран, например, китайские салаты и лапшу, куриные крылья по-бразильски, аргентинские и французские лимонады, несколько сортов бельгийского пива с мятой и малиной, - рассказали в «Чайхоне №1» на Люблинской улице. - А также наш русский квас, но с необычным вкусом - с черной смородиной.

Акционное предложение подготовили и в ресторане «Сезам» - с 14 июня по 15 июля всех болельщиков с шарфами и футбольной атрибутикой ждет бокал пива в подарок.

Коктейли «Москва» и «Ростов-на-Дону»

Команда панорамного бара Mercedes Bar создала коллекцию из 11 авторских коктейлей, посвященных городам, которые будут принимать у себя игры Чемпионата мира по футболу. Попробовать коктейли «Волгоград» или «Саранск», «Москву» или «Ростов-на-Дону», да, хоть все сразу можно будет с 15 июня по 15 июля.

Для приготовления коктейля «Москва» бармены используют инновационную технику - аэрограф, с помощью которого в бокал распыляется травяная настойка, насыщая напиток своим вкусом и ароматом.

Коктейль "Москва". Фото: предоставлено Ginza Project

- В основе коктейля «Москва» – джин, настоянный на кумквате и лемонграссе с добавлением черничного ликера и свежего сока лимона. Украшением служит айс-куб, кисло-сладкий цукат кумквата и настоящие часовые стрелки, - рассказали в пресс-службе Mercedes Bar.

Каждый город не похож друг друга, поэтому и содержание коктейлей разноплановое. Так, черно-белый коктейль «Санкт-Петербург» готовится на бурбоне, настоянном на какао бобах, «Калининград» - на коньяке с красным вермутом, с облепиховым пюре и лимонным соком, «Нижний Новгород» - доминирует горьковатый вермут с бурбоном и сиропом корицы, а украшается свежими ягодами красной смородины.

Коктейль "Казань". Фото: предоставлено Ginza Project

- В составе коктейля «Казань» водка на апельсиновой цедре, красный вермут, сливки. Подается в миниатюрном медном стакане в форме казана, а украшается самым известным десертом города — чак-чаком, - рассказывают в Mercedes Bar.

Кстати, из панорамных окон бара, а он расположен на 31-м этаже гостиницы Radisson Royal Hotel (гостиница «Украина»), еще и открывается завораживающий вид на Москву.

Коктейль "Калининград". Фото: предоставлено Ginza Project

Торты-мячи и пирожные-матрешки

В кондитерской «Кафе Пушкинъ» можно попробовать пирожные в виде матрешек по 845 рублей. Они в двух видах — красная с клубникой и бергамотом и оранжевая с мандариново-кокосовой начинкой.

Красная матрешка с клубникой обойдется 845 рублей. Фото: кондитерская "Кафе Пушкинъ"

- К Чемпионату мира мы также выпустим новый десерт - футбольный мяч, покрытый велюром и скрывающий нежный шоколадно-ванильный крем, кофейный бисквит и орех пекан, - рассказали в пиар-службе кондитерской.

Заказать торт в виде футбольного мяча можно также у многих частных кондитеров, они с легкостью повторят круглую форму мяча или ее половинку, нарисуют ромбы, напишут надписи «FIFA» или даже нарисуют Волка Забиваку.

Торт-мяч обойдется около 3000-6000 рублей. Фото: Натали Фиш

- Торт для футболиста может быть с бисквитными или медовыми коржами, со сливочно-йогуртовым кремом или со сгущенкой — кто как любит. Но главное — сохранить саму футбольную суть — форму мяча. Можно также добавить кондитерского «газона» под «мячик», - рассказала кондитер Натали Фиш. - В связи с Чемпионатом мира цены на торты не повышаю. В среднем, торт обойдется от 3000 до 6000 рублей.