«Московская смена»: Экскурсия в музей, тренировка, рисование и компот

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-07T01:44:48+03:00

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Первых детей принимает в эти дни «Московская смена». Проект летнего отдыха впервые запустили в столице два года назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Сейчас для школьников в возрасте от 7 до 14 лет по всему городу открылось 247 бесплатных центров дневного пребывания. Их разместили в 132 школах, 26 спортшколах и 87 социальных учреждениях.

- Дети могут активно провести отдых, пообщаться с друзьями, посетить культурные и спортивные мероприятия, - отметил Сергей Собянин. - По просьбе родителей мы продлили на час работу учреждений.

Торжественное открытие смен состоялось в Екатерининском парке с презентацией интерактивных занятий для детей «Код твоей безопасности». Детям в игровой форме рассказали о том, как себя вести в транспорте, на природе и при пожаре. Кстати, за безопасностью школьников следят 4 тысячи педагогов и 400 медработников. С 1 июня

открылись все три смены проекта - спортивная, образовательная и социальная. И это тоже одно из новшеств нынешнего лета.

ДЕТЯМ СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

В этом году проект дополнили несколько важных изменений. Благодаря этому смены стали еще интереснее для детей и удобнее для родителей. В первую очередь по просьбе мам и пап продлили время работы городских лагерей еще на 1 час. Теперь дети заняты с 9.00 до 19.00 - чуть дольше, чем в прошлые годы.

К тому же школьники не просто пристроены, а под присмотром педагогов отдыхают, обучаются, общаются. Еще одно дополнение в программе - серьезная образовательная, культурная и спортивная нагрузка. Детям скучать некогда.

- Нас радует, что летние смены улучшаются, хотя мои 10-летние мальчики-близнецы ходили в городской лагерь в прошлом году и уже тогда были довольны, - говорит москвичка Залина Назаренко. - Все понравилось и нам, родителям. Мы с супругом работаем врачами, и летние смены стали для нас просто спасением. Очень удобно, что в этом году городские лагеря работают на час дольше. Там еще и много событий за день. Наши мальчики постоянно ездили на экскурсии, в музеи, участвовали в эстафетах, ходили в кружки - от карате до рисования. А годом раньше ребята даже сдавали нормы ГТО, несмотря на то, что у нас не спортивная, а общеобразовательная смена при обычной школе. Главное - сохранить проект «Московская смена», поскольку идея чрезвычайно востребована у горожан.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДАЖЕ ЛЕТОМ

Трехразовое питание, экскурсии, кружки, мастер-классы, спортивные занятия - все это входит в программу летних смен без дополнительных расходов для мам и пап.

- Наша семья многодетная, и бесплатные городские лагеря нас сильно выручают, - рассказала жительница Восточного Дегунина Любовь Кузнецова, мама троих детей. - На социальную смену в прошлые годы ходили мои дочь 12 лет и сын 10 лет, причем в этом году мальчик пошел уже в третий раз. Мы все в восторге. Дети находятся в привычном школьном здании. В прошлом году их много возили на экскурсии - в пожарную часть, автоколледж, к ним приезжал батутный городок. Летние смены - это огромная помощь семьям. И я только за то, чтобы увеличилось количество детей, которых могут принять в городские лагеря.

Столичными властями «Московская смена» рассматривается как еще одна возможность развития образовательной системы столичных школьников. Дети получают непрерывное образование даже летом и без оплаты. К примеру, каждую из социальных смен в прошлом году посвятили одной теме - Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби. А в спортивных сменах подрастают будущие чемпионы.

- Мои два сына, 10 и 12 лет, третий год посещают летние смены, причем последние два года это лагеря в спортшколе, - объясняет москвичка Светлана Сопова. - Старший сын занимается фехтованием на рапирах, а младший - тхэквондо. В смене они продолжают тренировки, причем у своего же тренера. У них еще есть рисование, мультфильмы, поездки на экскурсии, особенно им запомнился Дарвиновский музей. Я работающая мама, и отпуска на все школьные каникулы не хватит, конечно. Поэтому очень удобно, что появился проект «Московская смена».

Родители и школьники могут выбирать, в какую смену записаться - образовательную, спортивную или социальную.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«РЕБЕНОК УЧАСТВУЕТ В ТРЕТИЙ РАЗ»

Судя по опросам родителей, в этом году в городских лагерях многие ребятишки отдыхают уже во второй и даже в третий раз. Мамы и папы со спокойной душой отправляют детей.

- У меня дочки, 8 и 14 лет, младшая в третий раз в этом году участвует в летней смене, старшая была там в прошлые годы, - говорит москвич Игорь Скляр. - Все нравится - и конкурсы, и интерактивные экскурсии, и квесты, и питание, и удобства. Моим девочкам интересно и комфортно в городских лагерях. И нам с супругой не приходится переживать за ребенка.

- Мы сейчас тоже в третий раз отправили сына на летнюю смену, - делится своими впечатлениями Галина Орехова. - Мальчику 12 лет, он занимается фехтованием и попал в спортивную смену на лето в спортшколу. Дети там не только сохраняют свою физическую форму, но и развлекаются - в прошлом году ездили на экскурсии в «Мастерславль», лазили по веревкам в «Панда-парке». Благодаря городским сменам у сына получается разнообразное лето, он общается со сверстниками.

В этом году к проекту «Московская смена» присоединились столичные парки. Многие занятия проводятся на свежем воздухе на парковых площадках. Возможностей для отличного отдыха детей и для спокойствия родителей с каждым новым сезоном становится все больше.

НА ЗАМЕТКУ

В программу входят:

1. Бесплатное посещение 26 музеев, 7 театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров. Их отобрали с учетом отзывов участников «Московской смены-2017». В списке - Московский зоопарк, Планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, Океанариум на ВДНХ, город «Мастерславль», «Театр кошек» Юрия Куклачева, театр «Уголок дедушки Дурова».

2. Бесплатное 3-разовое питание - завтрак, обед и полдник.

3. Время работы - в будни с 9.00 до 19.00. По многочисленным просьбам родителей центры дневного пребывания теперь работают на час дольше.

4. На выбор - разные смены:

Департамента образования (1 смена) - с 1 по 29 июня;

Департамента спорта и туризма (2 смены) - с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля;

Департамента труда и социальной защиты населения (3 смены) - с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля, с 1 по 28 августа.

Подробнее - на портале мэра Москвы mos.ru.

КОНКРЕТНО

Что нужно для записи

Чтобы записать детей в проект «Московская смена», родителям нужно подать заявление о зачислении в образовательную смену в школе. Если ребенок учится в школе, не подведомственной столичному Департаменту образования, заявление нужно подавать в учреждения, на базе которых работают образовательные смены. Например, в спортшколу или центр социального обслуживания.

К заявлению еще потребуются:

документ, удостоверяющий личность родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

справка об отсутствии контактов ребенка с инфекционными больными;

при наличии - полис ОМС.