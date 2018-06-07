Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов создадут сайт общественного движения «За Собянина»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-07T01:46:40+03:00

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Главный российский писатель-фантаст, автор вселенной «Ночного Дозора» Сергей Лукьяненко 5 июня на автограф-сессии в магазине «Республика» заявил о создании в поддержку мэра Москвы сайта с названием «За Собянина». Эту идею поддержал и владелец сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов. В ближайшие дни они хотят собрать на одном сервере фотографии и информацию о том, какой Москва была и как изменилась.

Встреча писателя Сергей Лукьяненко с читателями происходила в формате «вопрос - ответ», много спрашивали о новой книге и одноименном фильме «Черновик». Лукьяненко рассказал, что не правил сценарий для фильма и считает, что можно было еще больше добавить экшена. Автор рассказал о съемках фильма в столичном метро и на улицах Москвы. Читатели также обратили внимание, что фантаст помещает многих своих героев именно в столицу. Лукьяненко объяснил, что Москва - сильный город, в него хотят многие.

- Москва - это город, который устремлен в будущее, город совершенно фантастический, и я уверен, что у него будущее тоже фантастическое и прекрасное, - отметил писатель.

Один из журналистов задал писателю вопрос, как он относится к Сергею Собянину в связи с ближайшими выборами мэра. На что Лукьяненко не только выразил поддержку градоначальнику, но и признался, что думает создать сайт «За Собянина». Его поддержал и владелец магазина «Рес­публика» известный бизнесмен Вадим Дымов, который готов профинансировать проект.

- Москва меняется в правильном направлении. Раньше смотрел и думал, почему в Лондоне, в Париже красивые зоны отдыха, а у нас в парк противно зай­ти? А теперь у нас есть парки не то что не хуже, а даже лучше, чем в Европе. И, если вы меня спросите, поддержу ли я Сергея Собянина на выборах, то я скажу, что поддержу. Ведь Москва стала гостеприимнее, сюда не стыдно позвать иностранцев, показать улицы, какие у нас зоны отдыха, детские площадки. Мы вообще думаем создать сайт «За Собянина», - сказал Сергей Лукьянекно.

- И я поддержу. Сергей Семенович - человек дела, все что пообещал - все сделал. Во время прошлой кампании я был его доверенным лицом и сейчас готов поддерживать. Ведь какая им была проделана большая работа по наведению порядка в городе, - сказал владелец сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов.

Именно для того чтобы показать, что было сделано, Лукьяненко и Дымов решили создать сайт «За Собянина». Тем более что, по их мнению, уже множество уважаемых людей искренне высказалась в поддержку мэра, участвуя во флешмобе #засобянина, который перерос, по сути, в целое общественное движение. А новый сайт может стать центром притяжения для них.

Главная цель сайта «За Собянина» - на контрасте показать «было - стало». Ведь Москва для многих городов является примером. Здесь снижена криминальная ситуация, благоустроены улицы, появился порядок на дорогах, - сказал Вадим Дымов.

- Мы хотим сделать такую платформу, где можно было бы задавать вопросы, дополнять информацию, - объяснил Вадим Дымов. - Очень важно дать Сергею Семеновичу почувствовать, что есть люди, которые его поддерживают и которые желают, чтобы город был безопасным, удобным для жизни, для бизнеса, для писателей, спорт­сменов, детей.

КСТАТИ

Звезды #засобянина

Все началось с поста основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, которая рассказала о свадьбе Оли и Толи. Они оба находятся в хосписе имени В. В. Миллионщиковой, который недавно с рабочим визитом посетил мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы обсудить актуальные вопросы повышения качества паллиативной помощи в столице. И о том, что попадет на свадьбу Оли и Толи, мэр города не знал.

- Да, я знала, что сегодня приедет Собянин. Уже несколько дней знала и готовилась. И знала, что Оля с Толей хотят пожениться. Для Толи был сюрприз, а для Собянина, уверена, незабываемый опыт, - поделилась в Фейсбуке Нюта Федермессер.

Пост был таким искренним, что вызвал отклики у многих. Люди стали рассказывать, за что они благодарны Сергею Собянину. Так один пост перерос в целый флешмоб #засобянина, к которому в соцсетях присоединились и известные москвичи, артисты, столичная интеллигенция, представители самых разных сфер. В их числе Андрей Малахов, Максим Галкин, Лариса Гузеева, Алексей Смертин, Кристина Орбакайте, Валерия, Игорь Бутман, Михаил Куснирович, Денис Мацуев, Иосиф Пригожин.

«Друзья, хочу присоединиться к Нюте Федермессер в ее поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Моя профессия подразумевает большое количество командировок, в том числе и за рубеж. Мне есть с чем сравнить. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что российская столица в своем развитии достигла уровня лучших городов не только Европы, но и мира. В Москве выстроена максимально комфортная для жизни инфраструктура. Более того, мы видим, что город ни на минуту не останавливается в своем развитии. Уверен, что нынешний путь Москвы - по-настоящему чемпионский. Присоединяйтесь к нам, друзья», - написал в Инстаграме спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Когда спрашивают в лоб, мы и отвечаем - в лоб. Да, если бы не команда нового мэра, я не знаю, что бы было с людьми при катастрофе поезда в метро в 2014 году, я не видел бы столетних москвичей с поставленными за два часа от начала инфаркта стентами (не только видел, но и лечил и лечу). Да, пусть это будет движение за нашего мэра. Собянина в мэры Москвы», - написал в Фейсбуке Алексей Свет, главврач ГКБ № 1 Пирогова.