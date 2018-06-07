Эксперты раскритиковали экологический рейтинг регионов России

СЕГОДНЯ 12:35 2018-06-07T12:52:19+03:00

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Общественная организация «Зеленый патруль» 5 июня опубликовала экологический рейтинг субъектов РФ. 85 регионов расставлены по местам. Однако у экспертов и экологов разного ранга этот список вызвал много вопросов. На верхушке эко-рейтинга от «Зеленого патруля» оказались Тамбовская область, Алтайский край и Курская область. В тройке замыкающих таблицу - Свердловская, Челябинская и Московская области.

Прежде всего специалисты попытались выяснить, как это подсчитано.

- Рейтинг «Зеленого патруля» - еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию, - заявили журналистам в пресс-службе федерального Министерства природы. - Методология непонятна.

Например, в официальном экологическом рейтинге Минприроды за 2017 год Иркутская область занимает место в тройке самых благоприятных регионов страны, а у «Зеленого патруля» оказывается в числе аутсайдеров.

- Главный критерий, по которому в этом рейтинге оценивается экологическая ситуация субъектов РФ - количество публикаций в СМИ, - объясняет председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин. - Регион оценивается только по этим показателям. Приведу пример. В Курганской области местное министерство природы пресекает деятельность компании, которая организовала стихийную свалку. Лица задержаны, дело в производстве, ущерб подсчитан. Об этом, естественно, пишут в средствах массовой информаци. Объективно говоря, это ведь хорошо: нарушение выявили, виновные будут наказаны. Однако в рейтинге «Зеленого патруля» этот инфоповод наоборот оценивается как негативное событие: ага, у них там незаконная свалка была! Я бы не стал серьезно обсуждать такой рейтинг. Он не имеет никакого отношения к реальным проблемам экологии и эффективности работы природоохранных служб на местах.

Не понимают специалист и, например, такой момент. По факту Москва и Московская область - это одна и та же неделимая экосистема. Так же, как Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ну не понимает же природа административных человеческих границ! Однако в экорейтинге разрыв между Москвой и Подмосковьем - шесть десятков пунктов.

- Как такое возможно? - удивляется Закондырин. - Все дело в методологии. Понятно, что после недавних проблем с мусорными свалками в Подмосковье в прессе было много публикаций на эту тему. И все они, по мнению «Зеленого патруля», играют на понижение в рейтинге. Хотя ведь это соседний регион Москва вывозит в область свой мусор. При этом подмосковные власти за несколько лет провели колоссальную работу, закрыли большое количество свалок, будут строить современные, экологичные мусороперерабатывающие предприятия.

- Оценивать регионы только лишь по одним публикациям в СМИ - необъективно, - согласен член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ, исполнительный директор «Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков. - Мы тоже проводим подобные исследования, но гораздо более объемные. Мы учитываем огромное количество факторов: эффективность работы государственной власти в том или ином регионе по вопросам экологии, какое финансирование получают крупнейшие экологические проекты субъекта РФ, плюс, естественно, мониторинг окружающей среды и многое другое.