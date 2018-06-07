2018-06-07T18:31:03+03:00
Общество

В Московской области началась подготовка к выборам губернатора

Напомним, голосование состоится 9 сентября
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Подмосковье сегодня дан официальный старт подготовки к выборам губернатора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

- Сегодня, 7 июня, на 54 заседании Московская областная Дума приняла постановление «О назначении выборов Губернатора Московской области», которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года, - приводит пресс-служба слова председателя Избирательной комиссии Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

Сообщается, что уже завтра, 8 июня, состоится заседание Мособлизбиркома, на котором будет утвержден календарный план мероприятий региональной избирательной комисси по подготовке и проведению выборов губернатора Подмосковья.

Отметим, что 9 сентября в Московской области помимо выборов губернатора избирательные кампании также пройдут в 44 муниципалитетах - в том числе в местные советы депутатов.

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