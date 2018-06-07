В Московской области началась подготовка к выборам губернатора
В Подмосковье сегодня дан официальный старт подготовки к выборам губернатора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
- Сегодня, 7 июня, на 54 заседании Московская областная Дума приняла постановление «О назначении выборов Губернатора Московской области», которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года, - приводит пресс-служба слова председателя Избирательной комиссии Московской области Эльмиры Хаймурзиной.
Сообщается, что уже завтра, 8 июня, состоится заседание Мособлизбиркома, на котором будет утвержден календарный план мероприятий региональной избирательной комисси по подготовке и проведению выборов губернатора Подмосковья.
Отметим, что 9 сентября в Московской области помимо выборов губернатора избирательные кампании также пройдут в 44 муниципалитетах - в том числе в местные советы депутатов.