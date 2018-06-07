Владимир Путин отметил качество и темпы реновации жилья в Москве

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-07T16:33:43+03:00

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Во время «прямой линии» президент Владимир Путин позитивно оценил первые результаты развития программы реновации, которая стартовала в Москве.

- В ближайшие несколько лет на эти цели в Москве предусмотрены 400 миллиардов рублей. Я знаю об основных вопросах, которые москвичи ставили перед властями, - отметил Владимир Путин. - Надеюсь, она будет реализоваться теми темпами и в том качестве, которые Москва демонстрирует сейчас.

Затем к «прямой линии» присоединился мэр Москвы Сергей Собянин, который поблагодарил президента за поддержку при принятии федерального закона о реновации и рассказал о ходе ее реализации.

- Этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичам, - подчеркнул мэр Москвы.

Градоначальник обратил внимание, что в столице приняты все необходимые законы по программе реновации и обеспечено финансирование первого этапа переселения. Запущено проектирование и строительство на 250 стартовых площадках. В этом году новым жильем обзаведутся около 10 тысяч москвичей.

- Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей - и тех, кто подпадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре, - сообщил Сергей Собянин.

Глава государства поблагодарил мэра столицы за успешное начало реализации программы реновации и выразил уверенность, что программа будет реализована так, как задумана.

Напомним, программа реновации жилья в Москве принята 1 августа 2017 года, в которую входит 5 171 дом. До конца 2018 года планируется расселить не меньше 20 домов.