Владимир Путин отметил качество и темпы реновации жилья в Москве
Во время «прямой линии» президент Владимир Путин позитивно оценил первые результаты развития программы реновации, которая стартовала в Москве.
- В ближайшие несколько лет на эти цели в Москве предусмотрены 400 миллиардов рублей. Я знаю об основных вопросах, которые москвичи ставили перед властями, - отметил Владимир Путин. - Надеюсь, она будет реализоваться теми темпами и в том качестве, которые Москва демонстрирует сейчас.
Затем к «прямой линии» присоединился мэр Москвы Сергей Собянин, который поблагодарил президента за поддержку при принятии федерального закона о реновации и рассказал о ходе ее реализации.
- Этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичам, - подчеркнул мэр Москвы.
Градоначальник обратил внимание, что в столице приняты все необходимые законы по программе реновации и обеспечено финансирование первого этапа переселения. Запущено проектирование и строительство на 250 стартовых площадках. В этом году новым жильем обзаведутся около 10 тысяч москвичей.
- Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей - и тех, кто подпадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре, - сообщил Сергей Собянин.
Глава государства поблагодарил мэра столицы за успешное начало реализации программы реновации и выразил уверенность, что программа будет реализована так, как задумана.
Напомним, программа реновации жилья в Москве принята 1 августа 2017 года, в которую входит 5 171 дом. До конца 2018 года планируется расселить не меньше 20 домов.