В Москве прокат электросамокатов подорожал в два раза

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-07T19:27:08+03:00

Суточный тариф также подскочил с 450 до 999 рублей. И это с момента открытия прошло всего три недели Фото: Алиса ТИТКО

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Еще вчера покататься на электросамокате можно было за 100 рублей в час, а теперь нужно платить по 250 рублей. Суточный тариф также подскочил с 450 до 999 рублей. И это с момента открытия прошло всего три недели. Почему тарифы изменились? «КП» адресовала этот вопрос в каршеринговую компанию «Делимобиль», которая запустила 18 мая сервис по прокату электросамокатов «Делисамокат».

- Мы выходили с промо-тарифами. Кататься в вечернее время по суточному тарифу не было возможности — он действовал с 7.00 до 23.00. Пользователи стали просить дать им возможность брать самокаты не до 23.00, а на сутки. По этим причинам мы изменили тарифы, и условия аренды, - рассказали в пресс-службе компании «Делимобиль». - А еще добавили страховку 30% от стоимости тарифа, как в тарифе "Сказка" в каршеринге (на самокат, не на человека).

У пользователя самоката есть выбор, можно страховку и не оплачивать. Но, если вы разобьете самокат, то тогда придется оплачивать штраф (минимальный 200 рублей).

Как показала трехнедельная практика, спрос на самокаты в Москве большой. Покататься успевают не все. В выходные дни в прокате вообще сложно найти свободный самокат. Возле пустых стоек выстраиваются очереди, чтобы успеть взять.

- С момента запуска у нас уже 63 тысячи регистраций и 15 тысяч поездок, - говорят в компании «Делимобиль».

Пока в столице доступны 1650 электросамокатов, к концу года не исключено, что поступят более мощные модели. А в следующем году в аренду поступит до 16 000 электросамокатов.

ТАРИФЫ

Новые

«Неделя» — 3 000 рублей

Самокат полностью в вашем распоряжении на 7 дней и ночей. Берете самокат в любое время и возвращаете его на станцию через неделю. Например, если вы взяли самокат 8 июня в 16.00, то вернуть вы его должны 15 июня до 16.00.

«Месяц» — 9 999 рублей

Логика по возвращению самоката точно такая же, как в тарифе «Неделя». Если вы взяли самокат 8 июня в 16.00, то вернуть его необходимо через 30 дней 8 июля до 16.00.

Изменения в текущих тарифах

«Час» — 250 рублей

Все как и было ранее, кроме изменения цены — со 100 до 250. Вы берете самокат, с вас списывается предоплата за первый час. Далее, если через час самокат не возвращается — списывается стоимость за второй час и т.д.

«Сутки» — 999 рублей

Тариф «День» превратился в 24 часа. Например, если вы взяли самокат 8 июня в 16.00, то вернуть его необходимо 9 июня до 16.00.

Страховка

В любой тариф можно добавить страховку. Как она высчитывается: +30% от стоимости тарифа. Страховка покрывает только все поломки самоката, а на здоровье, вред окружающим людям, городу, деревьям и так далее — страховка не распространяется.

Важно

- в случае долгосрочной аренды в комплект к самокату выдается зарядное устройство;

- кататься можно только лицам достигшим 18 лет.

КСТАТИ

Как взять на прокат электросамокат в Москве. Для старта нужна регистрация и паспорт.