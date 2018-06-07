В Подмосковье игроман сжег дом с женой, которая отказалась погасить его долги

СЕГОДНЯ 19:26 2018-06-07T19:33:40+03:00

До поры до времени Стелла и Виталий жили душа в душу. Но два года назад начались проблемы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Тело 40-летней Стеллы Сырбу нашли при разборе завалов сгоревшего дачного дома в Пушкинском районе. Соседи видели, как начинался поджар - из окон дома пошли струйки сизого дома. Но когда в СНТ «Бортнево» приехали машины пожарных, деревянная двухэтажка была уже полностью охвачена огнем. В итоге дом выгорел дотла. Соседи потом расскажут: буквально за несколько минут до пожара от дома резко газанула машина мужа хозяйки дома. 38-летний Виталий Унгуреану теперь основной подозреваемый. В следствии считают, что он мог убить жену, а потом подпалить дом, чтобы избавиться от улик. Жители поселка пожимают плечами: да нормальный мужик, Стеллу любил - все время вокруг нее порхал. Ну не мог он, не мог!

«ВЗЯЛ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ИСЧЕЗ»

На фото в соцсетях они действительно старались выглядеть идеальной парой. Всегда вместе. На больших праздниках, в кафе с друзьями, или в своем загородном доме. А о том, что творилось в семье в последние несколько лет, знали только самые близкие друзья.

Стелла Сырбу родом из Молдавии. Женщина переехала в Россию лет десять назад. После смерти первого мужа осталась одна с маленьким сыном на руках, без знакомств, без родных. Но в чужой стране сумела зацепиться и даже открыла собственный бизнес - небольшую строительную фирму. На подряды привозила рабочих из родной Молдавии. В одной из таких бригад к ней на работу и приехал он, Виталий. На пару лет моложе Стеллы, обходительный молодой человек. В общем, вскоре у них завязались романтические отношения. Знакомые говорят: Виталий сделал Стеллу счастливой, она буквально на глазах расцвела.

Начинал обычным мастером-плиточником, а после женитьбы фактически стал совладельцем фирмы. Встречался с клиентами, контролировал рабочих, утверждал сметы, мотался по рынкам за материалом.

- Хотя на многих объектах он и сам работал. Что и говорить, мастер он очень хороший, - рассказывает «КП» близкий знакомый семьи. - До поры до времени Стелла и Виталий жили душа в душу. Но два года назад начались проблемы. Виталий неожиданно пропал. Накануне он взял у клиента предоплату за работу, около 600 тысяч рублей, и с концами.

Виталия тогда нашли друзья. Мужчина и признался: начал играть на спортивных ставках. И денег у него больше нет. Почему скрывался? Испугался, что не сможет их вернуть и боялся прийти домой, к Стелле.

- Он пообещал, что такого больше не повторится. И Виталий около года действительно держал себя в руках. Они жили, как раньше. И вдруг опять пропал. Снова собрал с объектов деньги якобы на аванс и материалы, и растворился. Стеллу начинали теребить клиенты, все договора-то подписывала она. Ей приходилось выкручиваться, занимая деньги у знакомых. Виталий в итоге вернулся. Работал, чтобы они смогли закрыть долги, но потом он снова исчез с деньгами. И дальше такие исчезновения стали происходить регулярно: собирает деньги, пропадает на несколько дней, появляется, отрабатывает на новых объектах и все заново.

- А Стелла? Неужели так слепо любила?

- Ей просто хотелось иметь нормальную семью. Какое-то время она думала, что это все пройдет. Но в последнее время признавалась, что готова с Виталиком расстаться. Из-за всей этой нервотрепки у нее начались проблемы с давлением.

«МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СТЕЛЛЕ ЕГО ПОСАДИТЬ»

Последняя капля - в начале мая. Стелла узнала, что Виталий выпросил у нескольких клиентов в сумме около 1 миллиона 600 тысяч рублей. И все спустил. То есть, этот огромный долг одним махом повис на Стелле.

- До этого друзья еще как-то боролись за него, разговаривали, объясняли, что так он себя погубит, - продолжает знакомая погибшей женщины. - А тут решили: все, он перешел черту. Мы предложили Стелле: «То, что он сделал - это кража в особо крупном размере. Пора уже ему отвечать за свои поступки. Давай его посадим! Пиши заявление в полицию». Но она ответила, что не хочет брать такой грех на душу - мол, у Виталия в Молдове трое сыновей от первого брака, старенькая мама. Она хотела, чтоб он просто исчез из ее жизни, уехал домой. Это было буквально за день до трагедии...

На фото в соцсетях они действительно старались выглядеть идеальной паройФото: Личная страница героя публикации в соцсети

28 мая вечером Стелла вернулась домой, в загородный коттедж. Там ее ждал в очередной раз «вернувшийся» муж. Утром женщина проводила 16-летнего сына на школьный экзамен (парень учится в Пушкино). А потом, по всей видимости, у них с Виталием случился разговор.

- Мы можем только предполагать, о чем шла речь, - говорит моя собеседница. - Но есть два момента. Во-первых, Виталий точно знал, что накануне Стелла взяла у клиента на материал 100 тысяч рублей и эти деньги наличными были при ней. Во-вторых, она как-то рассказывала: в последнее время муж настаивал, чтобы она продала их дом. Мол, пустим в дело, развернемся. Но при его игромании можно предположить, что он либо хотел спустить эти деньги, либо ему нужно было перекрыть долги, которые он нахватал где-то на стороне. Возможно, он снова стал склонять ее продать дом или требовал деньги.

В то утром соседи по поселку видели, как от дома Стеллы Сырбу отъехал Виталий на своем «Рено». А потом почти сразу начался пожар. В следствии предполагают, что мужчина мог избить жену, или даже убить, и поджег дом.

- Брошенную машину нашли на одном из строительных рынков, - рассказал «КП» источник в следствии. - В салоне мужчина оставил свой мобильный телефон. В том, что машину оставил именно Виталий, нет никаких сомнений - его опознали работники рынка. Сейчас он является основным подозреваемым и объявлен в розыск.

Виталия Унгуреану ищут уже больше недели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исповедь предполагаемого убийцы:

«Всю ночь мы ссорились. Стелла говорила, что покончит с собой...»

Подавшийся в бега Виталий Унгуреану после смерти Стеллы написал одному из общих знакомых. По крайней мере, друзья погибшей женщины уверены, что это он - кто-то под «левым» ником оставил две записи в соцсети под фото Стеллы. Судя по подробностям, которые сообщает этот человек, это действительно может быть Виталий.

Унгуреану рассказывает, что на момент их встречи он еще был официально женат.

«Полгода мы прятались... - пишет. - Короче, мы решили, что я всё скажу там как есть и мы будем вместе! Мы решили так: мы выделим моим детям 30% от нашего заработка. За два года мы хорошо преуспели. Мы отдыхали и жили на широкую ногу. В Молдавию стали выделять уже 20%. Я не спорил, но чувствовал себя виноватым перед детьми. Стал обманывать и играть. Честно вам сказать, мы тратили на себя по 150-200 тысяч рублей в месяц, а в Молдавию отправляли по 10 тысяч. И каждый раз с ссорами. Я помимо этого отправлял ещё по 100$ или 50 €, обманывал Стеллу, но это по-любому все узнавалось, и снова споры-сорры. На днях она вообще сказала: исчезни. Мы друг друга не понимали. И я опять стал играть, тратить деньги назло...»

К слову, судя по соцсетям самого Унгуреану, с его сыновьями Стелла Сырбу очень даже ладила: дети гостили в их подмосковном доме по два-три раза в год - прилетали из Кишинева вместе с бабушкой, мамой Виталия.

А вот что сообщает предполагаемый Виталий о последних часах перед трагедией:

«Меня не любили и не понимали. Я ужасно страдал. Всю ночь мы ссорились. Стелла говорила, что не хочет жить и покончит с собой. Утром я поехал в «Леруа» и ждал ее, чтобы оплатить материалы. На звонки она не отвечала я вернулся домой. Она была мертва, я испугался, что все подумают на меня. Я хотел поджечь себя, но в последний момент испугался и убежал! Я прошу прощения у всех (называет имена детей, знакомых, - Авт.), кто меня знал. Я во всем виноват! Я очень хотел жить».

На комментарии «сдайся в полицию» аноним не ответил.

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