Каждому третьему из нас может понадобиться переливание крови

СЕГОДНЯ 14:45 2018-06-08T15:05:35+03:00

Накануне всемирного дня донора в горбольнице № 52 Москвы проходит специальная акция «Вот моя рука». Три простых шага, которые помогут спасти-то жизнь

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14 июня во всем мире отмечается День донора. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. Она может понадобиться после тяжелых операций, осложненных родов, химиотерапии, пострадавшим от ожогов, больным анемией и гемофилией.

На помощь в таких ситуациях приходят безвозмездные доноры крови. Один из самых популярных среди москвичей пунктов приема крови находится в ГКБ № 52 Москвы.

- За последние три года нам удалось создать донорскую базу, в которой более 18 тысяч безвозмездных доноров, - рассказывает главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. – Только одной нашей больнице необходимо более 9 тонн литров крови в год. К счастью, наши друзья, безвозмездные доноры всегда приходят на помощь.

В больнице разработана комплексная программа по привлечению и поддержке безвозмездных доноров крови. В ее рамках проходят донорские марафоны, донорские субботы. Сейчас проходит новая акция «Вот моя рука», приуроченная ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

- Более половины из тех, кто приходит сдавать кровь - это молодые люди, считающие, что быть донором не только почетно, но и престижно, а делать добро - это здорово, - говорит заведующая отделения переливания крови ГКБ № 52 Оксана Карпова.- Причем, часто студенты, молодежь приходят на разовую акцию, а в итоге становятся нашими постоянными донорами.

Что нужно сделать, чтобы сдать кровь

1. До 15 июня придти в отделении переливания крови в больницу № 52 с 8.30 до 14.00 с понедельника по пятницу. В том числе и в эту рабочую субботу, 9 июня.

Адрес: Москва, ул. Пехотная, д.3, корпус 1, 3 этаж. Телефон для доноров: 8(499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60.

2. С Собой необходимо взять паспорт РФ.

3. Перед тем, как сдать кровь, нужно будет заполнить специальную анкету, пройти лабораторный скрининг и подробную беседу с доктором-трансфузиологом. Все это поможет понять, можете ли вы быть донором. Если вы прошли все тесты, значит вы можете сдать кровь и спасти чью-то жизнь.

ВАЖНО

Кто не может быть донором

Приказом Минздрава России утвержден список противопоказаний для донорства:

+ инфекции (ВИЧ, сифилис, туберкулез, вирусные гепатиты),

+ злокачественные новообразования,

+ бронхиальная астма,

+ некоторые сердечно-сосудистые заболевания (например,гипертония 2 и 3 стадии).