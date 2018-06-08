В Москве неизвестная женщина перекрасила памятник Есенину на Ваганьковском кладбище

СЕГОДНЯ 19:17 2018-06-08T19:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище был самовольно и наполовину перекрашен, "Комсомольской правде" сообщил осведомленный источник. Скульптуру из светлого мрамора покрыли белой масляной краской.

- 26 мая дальняя родственница поэта пришла к нему на могилу и обнаружила это безобразие, - рассказал наш собеседник. - Кто это сделал, зачем, когда - ничего неизвестно. Но родственница, женщина преклонного возраста, была глубоко расстроена. Обратилась к администрации кладбища - поначалу никакого эффекта это не принесло. Потом были обращения к общественникам, в различные фонды, в СМИ...

И вот спустя почти две недели дело сдвинулось с мертвой точки.

- Заведующий кладбищем обратился в полицию, по его информации, памятник осквернила неизвестная женщина, - сообщил источник "КП". - Возможно, ее вычислили по камерам наблюдения. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела и розыске подозреваемой. Тем временем, монумент наконец привели в порядок.

По уголовной статье "Вандализм" виновным грозит до трех месяцев ареста. Минимальное наказние - штраф в 40 тысяч рублей.

СПРАВКА "КП"

В 1986 году на могиле поэта Сергея Есенина открыли памятник работы скульптора Анатолия Бичукова. Надгробие представляет собой фигуру Есенина, высеченную из массивной гранитной глыбы. Скульптура выполнена с высокой портретной точностью, поэт изображен в простой рубашке, руки скрещены на груди. Изваяние помещено на высокий пьедестал из полированного серого гранита. Рядом с памятником Есенину уложена небольшая надгробная плита его матери.