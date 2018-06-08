2018-06-08T19:12:45+03:00
Происшествия

В Москве неизвестная женщина перекрасила памятник Есенину на Ваганьковском кладбище

Скульптуру по грудь измазали белой краской
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В 1986 году на могиле поэта Сергея Есенина открыли памятник работы скульптора Анатолия Бичукова. Фото: Борис Кавашкин/ТАССВ 1986 году на могиле поэта Сергея Есенина открыли памятник работы скульптора Анатолия Бичукова. Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
Изменить размер текста:

О том, что памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище был самовольно и наполовину перекрашен, "Комсомольской правде" сообщил осведомленный источник. Скульптуру из светлого мрамора покрыли белой масляной краской.

- 26 мая дальняя родственница поэта пришла к нему на могилу и обнаружила это безобразие, - рассказал наш собеседник. - Кто это сделал, зачем, когда - ничего неизвестно. Но родственница, женщина преклонного возраста, была глубоко расстроена. Обратилась к администрации кладбища - поначалу никакого эффекта это не принесло. Потом были обращения к общественникам, в различные фонды, в СМИ...

И вот спустя почти две недели дело сдвинулось с мертвой точки.

- Заведующий кладбищем обратился в полицию, по его информации, памятник осквернила неизвестная женщина, - сообщил источник "КП". - Возможно, ее вычислили по камерам наблюдения. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела и розыске подозреваемой. Тем временем, монумент наконец привели в порядок.

По уголовной статье "Вандализм" виновным грозит до трех месяцев ареста. Минимальное наказние - штраф в 40 тысяч рублей.

СПРАВКА "КП"

В 1986 году на могиле поэта Сергея Есенина открыли памятник работы скульптора Анатолия Бичукова. Надгробие представляет собой фигуру Есенина, высеченную из массивной гранитной глыбы. Скульптура выполнена с высокой портретной точностью, поэт изображен в простой рубашке, руки скрещены на груди. Изваяние помещено на высокий пьедестал из полированного серого гранита. Рядом с памятником Есенину уложена небольшая надгробная плита его матери.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На участке Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе запустят движение
В парке «Сказка» отметят День эколога
Учителя получают городскую надбавку за развитие «Московской электронной школы»
Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»
Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве
В московских больницах пройдет Всемирный день донора
На Воробьёвых горах будет ограничено движение транспорта из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018
Бесплатный Wi-Fi появился на пяти автовокзалах и станциях в Подмосковье
В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов
День России принесет в Москву тепло
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября
В Домодедово обнаружили авиабомбу времен ВОВ
В Москве к ЧМ дополнительно выделят 37 машин скорой помощи
В Москве к ЧМ-2018 дополнительно выделят 37 машин «скорой помощи»
На станции метро «Говорово» появились «лабиринты» на потолке и «дождь» на колоннах
В детских поликлиниках Москвы откроются многоканальные колл-центры
К Дню России столицу украсят медиафасады и плакаты
К Дню России столицу украсят медиафасады и плакаты
К Дню России столицу украсят медиафасады и плакаты
На Московском урбанистическом форуме будут работать 300 волонтеров
В столице проведут конкурс на лучший бытовой городок
В Москве в два раза ускорят выделенки
Тверскую улицу решили не перекрывать в День России
Жителя Подмосковья задержали за хранение наркотиков
Более 2,2 тысячи точек доступа к Wi-Fi появилось в Москве с начала года
«Уральские авиалинии» открыли новое итальянское направление
В Подмосковье мигранты угнали иномарку за 2 млн рублей
В столице откроется центр для консультирования владельцев летних кафе
120 деревьев в память о погибших музыкантах будут высажены около Музея Победы