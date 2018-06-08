2018-06-08T20:20:56+03:00
Общество

Московский отель пятикратно завысил цену для гостей из Мексики на время ЧМ

Пользователи соцсетей встали на защиту клиентов - и добились справедливости
Алена МАРТЫНОВА
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Столичные отельеры пытались надуть «наивных мексиканцев»Столичные отельеры пытались надуть «наивных мексиканцев»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чем меньше времени остается до главного футбольного праздника, тем больше ажиотаж. Вот и столичные отельеры, видимо, решили запрыгнуть в уходящий поезд и заработать как можно больше. О том, как пытались надуть «наивных мексиканцев», рассказала журналистка Ольга Канорская. История вышла некрасивая: прайс забронированной комнаты (который не должен меняться), гостиница завысила в пять раз. А потом пошла клиентам навстречу и предложила компромиссный вариант - "всего" втрое дороже.

Номер в отеле "Круассан". Фото: kruassan-pekarnya-i-otel.ruhotel.su.

Номер в отеле "Круассан". Фото: kruassan-pekarnya-i-otel.ruhotel.su.

- Двое моих знакомых из Мексики заблаговременно - ровно за год - забронировали в Москве номер на двоих в отеле-пекарне «Круассан», - поделилась с «Комсомольской правдой» Ольга Канорская. - За пребывание с 12 по 29 июня этого года ребята должны были заплатить 29 990 рублей. Да, это очень, просто невероятно бюджетно для дат Чемпионата мира, парням сильно повезло. Но они никак не хитрили - просто взяли, что было. Знакомые были готовы к тому, что цены изменятся, но отель этой возможностью не воспользовался.

Как выяснилось - до поры-до времени. Когда в начале этой недели клиенты через Ольгу связались с отелем, чтобы подтвердить бронь (самостоятельно не удалось - в «Круассане» по-английски никто не изъясняется), им прислали письмо весьма недвусмысленного содержания. Пользователи соцсетей уже разобрали его на цитаты - судя по всему, менеджер отеля попросту перевел русский текст с помощью онлайн-переводчика. В итоге послание оказалось то ли нелепым, то ли откровенно глумливым, а из-за опечаток не все слова удалось адекватно перевести. Например, «сОВбодный» день так и остался после обработки робота «sovbodny», а не «free».

- Но главное, что заявил отель - они решили повысить цену в 5 раз! - возмущается журналистка. - Мол, обычно гостиницы не могут отменять подобные бронирования, но теперь у них «есть такое право» и они «точно хотят» им воспользоваться. В качестве компромиссного решения знакомым предложили ставку 89 990 рублей - это втрое выше изначального прайса! К тому моменту друзья уже прислали «Круассану» данные своей банковской карты, и отель мог списать деньги в любой момент.

Пост о том, что произошло, Канорская опубликовала в соцсетях - всего за несколько часов сообщение набрало сотни лайков, комментариев и перепостов. Сразу несколько человек предложили мексиканским болельщикам разместиться у них, многие позвонили в отель высказать свое недовольство грубым нарушением прав клиентов. Звонков было настолько много, что не выдержав народного гнева, руководство гостиницы вынуждено было пойти на уступки.

Пост Ольги Канорской набрал сотни лайков и комментариев.

Пост Ольги Канорской набрал сотни лайков и комментариев.

- Менеджер написал моим товарищам, что его неправильно поняли, - говорит Ольга. - Мол, трудности перевода. Надеюсь, с ребят спишут изначальную сумму и мы забудем об этой истории.

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