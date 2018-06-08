2018-06-08T14:29:07+03:00
Общество

Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы на участие в выборах мэра

Мэр столицы собирается переизбираться самовыдвиженцем
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. Градоначальник представил членам комиссии целый пакет документов, включая паспорт и заявление. Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Прием Мосгоризбиркомом документов для выдвижения кандидатов продлится с 4 июня по 3 июля.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого «муниципального фильтра». Кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть не меньше 110 голосов. Кроме того, самовыдвиженцам необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве (на прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс.) Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов.

Таким образом, список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

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