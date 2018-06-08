Собянин идет в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 17:33 2018-06-08T18:16:29+03:00

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Сегодня, 8 июня, мэр Сергей Собянин принес в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на должность мэра Москвы. Напомним, москвичи будут выбирать главу города в Единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

Сотрудникам избирательной комиссии Собянин передал паспорт, заявление о выдвижении кандидатом и другие необходимые документы.

- Я буду выдвигаться от «партии москвичей» путем сбора подписей, - сказал Сергей Собянин. - Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов. Сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей.

На должность мэра Москвы пока претендуют шесть человек. Все они уже подали документы в Мосгоризбирком. Среди них - летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии «Зеленые», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия». Кроме того, в списке четыре самовыдвиженца - предприниматель Герман Стерлигов, директор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и директор коммерческой организации Игорь Суздальцев. Ранее о своем намерении пойти на выборы самовыдвиженцем заявил также глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин. Документы в избирательную комиссию он собирается принести в ближайшее время.

Потенциальных кандидатов в мэры будут принимать в Мосгоризбиркоме с документами до 18.00 2 июля, на регистрацию - до 18.00 3 июля. Каждому кандидату для регистрации нужно собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы.