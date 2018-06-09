Наше Подмосковье. Звезды сошлись в Клину

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-09T01:52:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Это теперь уже красивая ежегодная традиция - в июне в подмосковном Клину проходит международный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского. С инициативой проведения здесь музыкального праздника в 2015 году выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Место выбрано не случайно. В Клину великий русский композитор провел последние годы своей жизни, здесь находится Дом-музей Чайковского - деревянный дачный особняк, в котором творил автор «Лебединого озера», уже много лет встречает любителей классической музыки со всего света. И вот теперь каждое лето на фестиваль в Клин приезжают мировые звезды - лучшие исполнители, солисты, оркестры.

В этом году марафон академического искусства стартовал 5 июня и продлится до понедельника, 11-го. Причем все билеты были раскуплены заранее - уже за неделю до первого дня фестиваля их в кассах уже не было. Ожидается, что в нынешнем году на фестиваль Чайковского приедут около 10 тысяч зрителей. В программе - настоящая россыпь имен: пианист Денис Мацуев, актеры Чулпан Хаматова и Олег Меньшиков, композитор Дмитрий Маликов, который, помимо эстрадных хитов, регулярно выпускает и инструментальные альбомы.

Среди традиционных гостей фестиваля - и маэстро Юрий Башмет, прославленный российский альтист и дирижер.

«Спасибо Юрию Абрамовичу, что неизменно участвует в фестивале, - написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем Instagram. - Обсудили создание музыкального образовательного центра в Клину. Важно, чтобы в таких школах постоянно занимались дети. Сейчас музыкальные центры Юрия Абрамовича прекрасно функционируют в Жуковском и Видном».

- Есть люди, которые были с самого начала этого фестиваля, - это Денис Мацуев, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман, - говорит советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева. - Теперь к этой команде присоединились Чулпан Хаматова и Александр Сладковский, ставшие тоже постоянными участниками. Ждем идей и будем формировать программу из того, что хотелось бы реализовать!

Вечером в четверг состоялся гала-концерт фестиваля. Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнили симфонию № 9 Бетховена, ну а кульминацией стала одна из частей симфонии - «Ода к радости». Напомним, изначально это классическое стихотворение Фридриха Шиллера. Со сцены фестиваля стих звучал под музыку на языке оригинала - текст читал австрийский чтец Йоханнес Криш, а Чулпан Хаматова выступила переводчиком. Публика была в восторге!

Александр Сладковский, Денис Мацуев и Нармин Ширалиева посадили дерево в парке у дома великого композитора. Фото: Иван ВОДОПЬЯНОВ

- Это место, где мы играем, - святыня для любого музыканта, здесь уникальная атмосфера, близость к Чайковскому, - рассказал после выступления Денис Мацуев. - Я в очередной раз прикоснулся к этому магическому инструменту - роялю Петра Ильича «Беккер», на котором я играл в совсем юные годы, победил на конкурсе Чайковского. Я знаю, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал фестиваль Чайковского главным культурным событием в регионе. Такая поддержка - очень ценный вклад в развитие культуры, фестиваль растет с каждым годом и у него блестящее будущее.

- Я желаю губернатору Андрею Воробьёву и дальше тянуть этот нелегкий канат, потому что поддерживать настоящую культуру очень сложно, - поддержала коллегу народная артистка России Чулпан Хаматова. - Уникальность этого фестиваля в том, что качество исполнителей и их уровень такой глубины и высоты поднимет этот фестиваль на еще более высокую планку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студенты получили от губернатора билеты на фестиваль

На этой неделе Андрей Воробьёв побывал на государственном экзамене в областном музыкальном колледже имени А. Н. Скрябина, который находится в Электростали. Ребята исполнили несколько композиций. Андрей Воробьёв отметил высокий уровень их мастерства и пригласил начинающих музыкантов посмотреть на звезд классического жанра в Клин. Лучшие студенты колледжа, лауреаты международных и всероссийских фестивалей, получили от губернатора билеты на фестиваль Чайковского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Народный артист России, дирижер Александр Сладковский:

- Мы в Клину чувствовали себя как дома. Наш оркестр первый раз был в этом потрясающем, магическом месте - усадьбе Чайковского. То, что делает губернатор для развития культуры целого региона, нам очень близко, понятно, и мы с радостью приехали в Клин. Это уникальное место в глобальном, мировом смысле. Здесь собралось созвездие людей, которые сегодня представляют российскую культуру в самом высоком смысле этого слова, и я рад, что у нас есть возможность это поддерживать и делать все, чтобы фестиваль звучал и процветал.