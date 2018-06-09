2018-06-09T01:55:02+03:00
Общество

«Самоварфест» зовет на рекордное чаепитие

В предстоящий День России на Поклонной горе пройдет фестиваль русского гостеприимства
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Гости фестиваля смогут увидеть различные самовары со всей страны. Фото: samovarfest.ruГости фестиваля смогут увидеть различные самовары со всей страны. Фото: samovarfest.ru
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Вы катались на качелях в виде пятиметрового самовара? Такой шанс есть у гостей фестиваля русского гостеприимства «Самоварфест», который пройдет в столице 11 - 12 июня на Поклонной горе. Ожидается, что на площадке праздника соберутся более 100 представителей народов российских регионов, а также иностранные туристы и болельщики чемпионата мира по футболу.

СКОМОРОХИ И БАТУТЫ

- Традиционно «Самоварфест» - это большой семейный праздник: интерактивная детская площадка, марафон игровых и кукольных спектаклей лучших детских театров Москвы и регионов России, выступления скоморохов, артистов цирковых студий и чудеса фокусников, увлекательные игровые аттракционы: батуты, горки, русские качели в виде пятиметрового самовара, оригинальная полоса препятствий, «Веселые старты», которые можно пройти вместе с родителями, - сообщил журналистам руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Виталий Сучков.

Для посетителей будут организованы мастер-классы по изготовлению тульских пряников, петровской глиняной игрушки, плетению вологодского кружева и росписи платков в стиле батик.

Оба дня площадки фестиваля будут работать с 10.00 до 22.00. Ожидается, что фестиваль посетят более 30 тыс. гостей. На празднике ждут в том числе и иностранцев - фестиваль пройдет накануне начала чемпионата мира по футболу (матч открытия мундиаля состоится 14 июня). Для иностранцев будет работать Информационный туристический центр Департамента спорта и туризма, в котором волонтеры расскажут гостям о туристических маршрутах столицы.

- В этом году на фестивале будет стенд Департамента спорта и туризма, там будут волонтеры, которые разговаривают на английском языке и будут рассказывать посетителям о Москве. Могут быть организованы экскурсии для болельщиков ЧМ-2018, - пояснил Виталий Сучков.

НА КОРОМЫСЛЕ ТОННА

На фестивале планируется установить два рекорда. Один из них будет связан с количеством выпитых стаканов чая за фиксированное время. Во время второго рекорда богатырь поднимет на коромысле 10 человек с самоварами общим весом около тонны.

Директор фестиваля Наталья Долгарева отметила, что на мероприятии прозвучат 1,5 тыс. минут музыки, можно будет познакомиться с 20 разновидностями национальной кухни.

- Также на фестивале будет два музея под открытым небом и еще три километра развлечений для семейного отдыха, а также много различных самоваров со всей страны, - добавила Наталья Долгарева.

А также гости фестиваля получат возможность отведать достаточно редкие на сегодня блюда.

- В лучших традициях московского хлебосольства и русского гостеприимства в ресторанных двориках будет представлена не только русская, но и другие национальные кухни, их уникальные рецепты: русские блины, кулебяки и расстегаи, уйгурские манты, молдавские плацинды, удмуртские перепечи, фалафель, грузинские хинкали и ачма, рассыпчатый узбекский плов, шашлыки на шпажках, мясо по-карски и другие вкуснейшие разносолы, - уточнил Виталий Сучков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Послать открытку в любую точку мира

Четыре тысячи открыток выпущено к фестивалю «Самоварфест» совместно с Почтой России.

- Любой желающий сможет абсолютно бесплатно 12 июня отправить открытку с теплым посланием в любую точку мира, - говорит директор фестиваля Наталья Долгарева.

Причем открытку с символикой фестиваля есть возможность послать абсолютно бесплатно в любую точку мира.

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