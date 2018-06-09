К дачам москвичей построят новые дороги

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-09T01:58:00+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, что Москва за счет своего бюджета будет развивать транспортную инфраструктуру садовых товариществ и дачных поселков в Московской области. Напомним, в феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали соглашение о стратегическом развитии Московского региона. В нем прописано участие Москвы в жизни Московской области. Одним из важнейших направлений стал транспорт.

- Мы сейчас ехали по дороге: по ней невозможно проехать, автобусы по ней пройти не могут, - сказал Сергей Собянин местным жителям во время недавнего посещения вместе с губернатором Андреем Воробьёвым СНТ «Северянин» в Сергиево-Посадском районе Московской области. - Нужно отремонтировать, нужно от станции железнодорожной запустить автобусное сообщение, чтобы вы могли добираться сюда не пешком два километра, а на автобусе. Это гораздо проще будет, и на электричке подъехать, не пользуясь своей машиной. Может быть, посмотреть с точки зрения улучшения медицинского обслуживания, доезда «Скорой помощи».

Теперь Москва и Московская область расширяют сотрудничество в области повышения безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания жителей, в том числе с помощью такси, и контроля подготовки водителей и транспорта. В ближайших планах - создание и развитие Московских центральных диаметров.

Цифра

АВТОТРАССЫ СВЯЖУТ С ЖЕЛЕЗКОЙ И НАЗЕМКОЙ

Власти Москвы в первую очередь будут ремонтировать дороги около крупных дачных поселков, а также дороги в плохом техническом состоянии. Новые участки соединят с железной дорогой и основными автотрассами. На ближайшие три года выделят всего 3,3 миллиарда рублей.

- На лето для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом, - сказал Сергей Собянин. - Уже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут здесь до самой осени, а некоторые остаются на зиму, как известно. Спасибо Андрею Юрьевичу (губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Прим. авт.) - он оказывает поддержку СНТ. Что может, делает. Но на него ложится огромная нагрузка. И Московская область, конечно, справиться с этим самостоятельно не может.

Развитие транспортной системы Москвы рассчитано на планомерное развитие. Кроме программы ремонта и реконструкции дорог в центре Москвы, сюда входят модернизация вокзалов, оптимизация маршрутов городского и пригородного общественного транспорта. К примеру, сегодня на дорогу из пригорода до работы в Москве уже уходит на 20 минут меньше. А с 25 мая на 100 маршрутах общественного транспорта Московской области, обслуживающих садовые товарищества, стало больше автобусов.

- Наш дачный поселок в Новой Москве еще несколько лет назад казался заброшенным, - говорит москвичка Елена Орлова. - А сейчас в загородных поселках потихоньку появляются дороги, новые автобусные маршруты. Метро, конечно, помогает, хотелось бы, чтобы скорее открылись обещанные станции продления Сокольнической линии. Дача станет нам ближе.

- У меня дача по Калужскому шоссе, - говорит москвич Михаил Лыков. - Езжу за город и на машине, и на электричке. За последние годы дорожная сеть изменилась. Здесь открылся участок обновленной Калужки от МКАД до поселка Сосенки. Конечно, многие дачники ждут улучшения ситуации на Калужском шоссе после запуска пока строящейся трассы Солнцево - Бутово - Видное.

В столице во всех районах городаобновляются дороги и проводится благоустройство. Причем не только в центре, но и в соседних с ним районах, и на окраинах. Изменения Москвы в лучшую сторону добились Собянин и его команда. Но многие оппозиционеры почему-то предпочитают этого не замечать. Мол, дорогами в городе если и занимаются, то только в центре. Может быть, недовольные просто не выезжают за пределы Садового кольца? А ведь в этом году благоустройство и дорожное строительство выходит еще дальше, не только к границам города, но и за МКАД.

Решение руководства Москвы участвовать в транспортных проектах Подмосковья позволит сотням тысяч москвичей сэкономить время для поездок на дачу, к родителям, а также разгрузит общественный транспорт и магистрали столицы и области.

Конкретно

СТОЛИЦА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА СВОИХ ГРАНИЦАХ

Москвичи действительно много времени проводят на дачах. Поэтому город должен не отставать от потребностей жителей. Программа строительства дорог на три года четко демонстрирует политику Москвы, ответственность столичных властей и лично мэра Сергея Собянина. Ведь столица не заканчивается там, где находятся ее границы. Москва отвечает и за весь столичный регион.

- Мой дачный участок на 20 соток находится примерно в 25 километрах от Москвы по Рижскому направлению электрички, - рассказала начинающая дачница Лидия Петровна. - С моей станции пешком около 10 минут до поселка. Вроде бы и сейчас все хорошо с транспортом. Но я слышала, что скоро откроют новые скоростные линии на железной дороге (Московские центральные диаметры, или МЦД. - Авт.). Тогда мне, как и многим москвичам, и жителям области станет еще удобнее добираться на электричке до дачи.

Комфортные и развитые дороги считаются маркером высокого качества жизни. Именно повышением уровня жизни горожан Москва занимается последние несколько лет. Это касается и дачных поселков, чтобы, выехав на отдых за город, москвичи сохранили привычный комфорт.