Москвичей предупредили о сложностях на дорогах из-за церемонии открытия ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-12T14:02:01+03:00

13 и 14 июня в преддверии открытия Чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира Фото: REUTERS

Горожан просят 13 и 14 июня пользоваться общественным транспортом, отказавшись от поездок на личных авто

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В ближайшие пару дней в Москве прогнозируют вполне себе ожидаемое осложнение ситуации на дорогах. Напомним, в четверг матчем стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России в матче открытия сыграет в «Лужниках» с Саудовской Аравией. Городские власти просят жителей Москвы пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

«13 и 14 июня в преддверии открытия Чемпионата мира в Москве ожидается приезд большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира, - сообщают в Центре организации дорожного движения. - В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города».

По словам пресс-службы ЦОДД, по городу будут перемещаться многочисленные автобусы с болельщиками и сотрудниками ФИФА (Международной федерации футбола).

«Убедительно просим горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой».

При этом в ЦОДД уточняют, что собственно общественный городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах - помимо Москвы это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Саранск.

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