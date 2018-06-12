2018-06-12T16:03:19+03:00
Общество

Прогноз погоды на 13 - 17 июня: После гроз в Москву придет жара

В рабочие дни будет прохладно, а к выходным воздух прогреется до +27 градусов. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 13 - 17 июня
Юлия СМИРНОВА
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В прогнозе Гидрометцентра России на 13 - 17 июня есть и солнце, и 27-градусная жараВ прогнозе Гидрометцентра России на 13 - 17 июня есть и солнце, и 27-градусная жараФото: Олег ЗОЛОТО
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С сезонами у погоды в 2018-м году путаница. Помните, в марте весна никак не начиналась. Теперь вот июнь совсем не похож на лето - прохладно, сыро, в Подмосковье по ночам даже заморозки. В ночь на 10 июня в Черустях, на востоке области, подморозило до -1 градуса. По средней температуре первая декада июня на 3 градуса холоднее климатических норм.

Синоптики уверяют, что во второй половиня месяца погода все же станет по-настоящему летней. Во всяком случае, в прогнозе Гидрометцентра России на 13 - 17 июня есть и солнце, и 27-градусная жара.

В среду, 13 июня, в первый рабочий день после праздничных выходных, под утро +11...+13 градусов, дождь, местами гроза, ветер будет свистеть с порывами до 20 м\сек. "Виноват" в ненастье циклон с Атлантики. Днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, по-прежнему ветрено (7 - 12 м\сек). Воздух прогреется до +20...+22 градусов.

В четверг, 14 июня, ночью +5...+10 градусов, днем прохладно, +14...+19. Зато солнечно и сухо! Перемены в погоде принесет скандинавский антициклон.

В пятницу, 15 июня, ночь очень холодная, +3...+8 градусов, днем потеплеет до +17...+22. Переменная облачность, без осадков и практически безветренно.

В субботу, 16 июня, облаков на небе станет больше, пройдет небольшой дождь. Ночью +7...+12 градусов, днем +21...+26.

В воскресенье, 17 июня, тоже не исключены короткие дожди. Ночная температура +10...+15 градусов, днем до +27.

. Во всяком случае

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