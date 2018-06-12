На Кутузовском проспекте столкнулись сразу пять машин

СЕГОДНЯ 19:48 2018-06-12T19:52:48+03:00

В аварии обошлось без жертв, хотя водителям двух автомобилей и одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако в столичном управлении ГИБДД об этой аварии ничего не знают

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник на Кутузовском проспекте недалеко от Поклонной горы произошло массовое ДТП. Как стало известно, одна из машин выехала на встречную полосу. В нее лоб в лоб влетела другая иномарка. Поврежденные машины по касательной задели еще три автомобиля.

- По всей дороге разбросаны осколки пластиковых бамперов, пару машин серьезно помяло, - сообщают очевидцы столкновения. - На месте сейчас несколько машин скорой помощи, полицейские.

Как стало известно «КП», в аварии обошлось без жертв, хотя водителям двух автомобилей и одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь. Есть госпитализированные.

Сообщается, что из-за ДТП перекрыты две полосы Кутузовского проспекта в сторону центра. Здесь затруднено движение.

Интересно, что в ГИБДД информацию об аварии уточнить не смогли.

- Информации об аварии в этой районе нам не поступало, - заявили нам в пресс-службе столичного управления ГИБДД.