На время матчей москвичи берут отпуск и сдают жилье болельщикам: Самая дешевая квартира - 1500 рублей в сутки, самая дорогая - 300 000

СЕГОДНЯ 01:27 2018-06-13T01:57:22+03:00

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По оценкам экспертов, на главное футбольное событие съедутся более 3,5 миллиона гостей со всего мира. Номера в гостиницах хоть и втридорога, но давно разобраны. Зато гостеприимные москвичи готовы распахнуть фанатам двери своих квартир. День чемпионата год кормит!

БАБУШКИ В ПРОЛЕТЕ

На популярных сайтах объявлений найти жилье - без проблем. Ночь в простенькой однушке «бабушкин вариант» на окраине столицы стартует от 1500-2000 рублей. Это самое скромное повышение арендных ставок на дни ЧМ - в 1,5 - 2 раза от стандартной цены. Но эксперты уверены, что поклонников футбола это мало заинтересует.

- Народ в Москве рассчитывает на супер-заработки, но повезет далеко не всем, - уверен Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов. - Судите сами: гости из регионов ориентированы на эконом-класс, в основном хостелы. Крутые арендаторы, которые приедут с большими деньгами, поселятся в роскошных отелях. А квартиры - это удел среднего класса из-за рубежа. Конечно, на окраину такие люди не поедут - в их представлении там сплошные гетто. И к бабушке-пенсионерке с ковром на стене фанатов тоже не зазовешь.

Чаще всего туристы выбирают район Хамовники - недалеко до «Лужников», основной площадки мундиаля. Средняя аренда - 30 - 40 тысяч рублей за сутки.

На втором месте в рейтинге - метро «Белорусская», это примерно посередине между двумя стадионами, где пройдут игры (около 20 тысяч рублей).

На третьем - весь ЦАО (от 10 - 15 тысяч). Кстати, на жителей Центра самые предприимчивые риэлторы объявили настоящую охоту. В соцсетях полно объявлений: «Патриаршие! Выселяю вас на время чемпионата ну за ОЧЕНЬ дорого - от 5000 до 8000$! Вопросы в личку!».

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ ВТРОЕ

По словам экспертов, самый активный спрос и самые лютые цены наблюдались в начале года - даже однушки выставляли по 50 - 70 тысяч за ночь. Но оставшись без единого звонка, хозяева поумерили аппетиты, и рынок выровнялся на уровне двух-трехкратного роста цен.

В интернете нахожу стандартное объявление - «сдам однокомнатную квартиру, цена - 3000 сутки». На фото - милая кухонька, диван, телевизор, совмещенный санузел.

- На 14-е число? 10 тысяч за ночь, - отвечает владелец однушки у метро «Улица 1905 года». - За 3000 - в любое другое время. Там два дивана, еще раскладушка - впятером уляжетесь. Соглашайтесь, а то завтра сразу троим показываю.

Апартаменты в «Алых парусах» сегодня бьют рекорды цены. Зато дорогой ремонт и вид на стадион «Спартак», где пройдут матчи мундиаля. Фото: avito.ru

«СОСЕДКА В ДОЛЕ - 30%»

Дефицита на рынке нет - продавцы создают его искусственно.

- Обычно на одного клиента в Москве и области приходится 7 - 8 арендодателей, - говорит Роман Вихлянцев. - Сейчас предложений 2 - 3. Но ажиотаж прошел - мест хватит всем, есть из чего выбрать. Профессионалы переквалифицировались: сдают не на годы и не на месяцы, а конкретно на даты ЧМ.

Больше стало и случайных людей в этом бизнесе - москвичи хотят заработать на ипотеку, путешествия. Владельцы «квадратов», которые никогда их раньше не сдавали, берут отпуск и до середины июля уезжают на дачу, море или к соседям.

- Мы договорились сдать свою двушку парням-американцам, - пишет в соцсетях одна из таких новоиспеченных арендодателей. - Будем жить у соседей в их трешке. За это отдаем 30%. И все равно получается выгодно.

- Заработать за 2 - 3 недели 150 тысяч реально, - продолжает риэлтор. - Это солидная прибавка для тех, кто никогда этим не занимался. Тем же, кто сдает квартиры постоянно, прибыль будет не такая чувствительная: плюс 30 - 40% в годовом эквиваленте. По мне, так это хайп. Как только чемпионат пройдет, цены вернутся на прежний уровень и даже станут ниже.

Самая дешевая квартира - 1500 рублей в сутки, самая дорогая - 300 000

НУ И НУ!

Хоромы на миллион

Самый дорогой лот на популярном сервисе по аренде жилья, который я нашла, - трехкомнатная квартира общей площадью 170 квадратов в элитном жилом комплексе на берегу Москвы-реки на севере столицы, недалеко от стадиона «Спартак», где наряду с «Лужниками» будут проходить игры. Стоят такие хоромы 300 тысяч в сутки, еще полмиллиона придется внести в качестве залога.

- Примем с детьми и даже с животными, но придется заключить договор, прописать ответственность за порчу имущества, - предупредили агенты. - В квартире дизайнерский ремонт, две спальни, гостиная с кинозалом, бонус - два машиноместа в подземном паркинге, это самый топ! Сдают очень приличные люди, фамилию назвать не могу. Но все сделано для себя, особенно впечатляет огромная ванная комната с круглой ванной посередине. В самом комплексе есть собственная набережная, яхт-клуб, бассейны и СПА. А главное - роскошный вид с 39-го этажа на пойму и стадион. Залюбуешься!

Видимо, возможность любоваться из окна - самое дорогое удовольствие в этом предложении. Похожая квартира в этом же доме на пятом этаже с окнами во двор сдается «всего» за 100 тысяч в сутки.