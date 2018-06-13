Меню в ресторанах Москвы: Крылышки по-бразильски, пирожные-матрешки и коктейли - флаги сборных

СЕГОДНЯ 01:53 2018-06-13T01:57:06+03:00

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Особых «русских» блюд под чемпионат изобретать не стали. Но специальное футбольное меню в кафе и ресторанах все же появилось.

АРГЕНТИНСКИЙ ЛИМОНАД: 5:0

Дни футбола еще на прошлой неделе объявили в ресторанах «На свежем воздухе», Ruski и Ice Bar.

Следить за матчами можно на высоте 354 метров над Москвой - в ресторане, по периметру башни «Око» развесят 10 плазм, на которых будет идти прямая трансляция матчей.

- На закуску всем фанатам предложат три сорта разливного пива и огромную пиццу. Также создаем специальный «сет болельщика», - рассказали в 354 Exclusive Height. - А в перерывах между таймами экскурсоводы выведут болельщиков на смотровую площадку и расскажут о Москве футбольной.

Готовятся удивлять в «Гранд Урюке в ТЦ Старт» на Ленинградском шоссе. Здесь перевели основное меню на семь языков, в том числе на испанский, китайский и французский. Появится и спецменю, где для больших компаний предложат мясные и пивные сеты по демократичным ценам. Также бармены подготовят цветные коктейли, в которых будут легко узнаваться флаги сборных по футболу.

...а «Москву» украсили настоящими часовыми стрелками. Фото: Ginza Project

- Посетители смогут попробовать у нас национальные блюда разных стран, например китайские салаты и лапшу, куриные крылья по-бразильски, аргентинские и французские лимонады, несколько сортов бельгийского пива с мятой и малиной, - рассказали в «Чайхоне № 1» на Люблинской улице. - А также наш русский квас, но с необычным вкусом - с черной смородиной.

А в ресторане «Сезам» с 14 июня по 15 июля всех болельщиков с шарфами и футбольной атрибутикой ждет бокал пива в подарок.

СЛАДКИЕ МЯЧИКИ

В кондитерской «Кафе Пушкинъ» можно попробовать пирожные в виде матрешек. Стоят они почти как дорогой деревянный сувенир - 845 рублей. Пирожное двух видов - красное с клубникой и бергамотом и оранжевое с мандариново-кокосовой начинкой.

- К чемпионату мира мы выпустим новый десерт - футбольный мяч, покрытый велюром, внутри - нежный шоколадно-ванильный крем, кофейный бисквит и орех пекан, - рассказали в пиар-службе кондитерской.

А это матрешка - сладкая и очень дорогая. Фото: instagram.com

Заказать торт в виде футбольного мяча можно у многих частных кондитеров, они с легкостью повторят круглую форму или ее половинку, нарисуют ромбы, напишут «FIFA», изобразят волка Забиваку.

- Торт для футболиста может быть с бисквитными или медовыми коржами, со сливочно-йогуртовым кремом или сгущенкой - кто как любит. Но главное - сохранить саму футбольную суть - форму мяча. Можно также добавить кондитерского «газона» под «мячик», - рассказала кондитер Наталья Фиш. - В связи с чемпионатом цены не повышаю. В среднем торт обойдется в сумму от 3000 до 6000 рублей.

Таким тортом можно накормить целую сборную. Фото: instagram.com

НА ПОСОШОК

«Питер» - пить

Команда панорамного бара Mercedes Bar создала коллекцию из 11 авторских коктейлей, посвященных городам, которые будут принимать у себя игры чемпионата. Попробовать крепкий «Волгоград» или «Саранск», «Москву» или «Ростов-на-Дону», да хоть все сразу, можно с 15 июня по 15 июля.

Для приготовления «Москвы» бармены используют аэрограф, с помощью которого в бокал распыляется травяная настойка.

- В основе коктейля - джин, настоянный на кумквате (род цитрусовых. - Ред.) и лемонграссе (растение семейства злаковых. - Ред.) с добавлением черничного ликера и свежего сока лимона. Украшением служат айс-куб, кисло-сладкий цукат кумквата и настоящие часовые стрелки, - рассказали в пресс-службе бара.

Черно-белый «Санкт-Петербург» готовится на бурбоне, настоянном на какао-бобах, «Калининград» - на коньяке с красным вермутом, облепиховым пюре и лимонным соком, в «Нижнем Новгороде» доминирует горьковатый вермут с бурбоном и сиропом корицы, а украшается он свежими ягодами красной смородины.

В составе коктейля «Казань» - водка на апельсиновой цедре, красный вермут, сливки. Подается в миниатюрном медном стакане в форме казана, а украшен самым известным десертом города - чак-чаком.

Кстати, из панорамных окон бара, а он расположен на 31-м этаже гостиницы Radisson Royal Hotel (гостиница «Украина»), еще и открывается завораживающий вид на Москву.