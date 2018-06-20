Московская подземка впервые отсудила деньги у пассажира, упавшего на рельсы

СЕГОДНЯ 15:09 2018-06-20T15:35:13+03:00

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То, что народ у нас грамотный стал, уже никого не удивляет — судятся не только за травмы и увечья, но даже за неиспользованные поездки. А теперь и перевозчики решили активнее отстаивать свои права. Впервые московский метрополитен подал в суд на пассажира и выиграл дело. Еще 1 апреля прошлого года на станции «Выхино» мужчина сошел с поезда… под поезд, и это не шутка. Товарищ был нетрезв, ноги не слушались. В итоге, чтобы горе-пассажир остался цел, машинист резко дернул рычаг экстренного торможения — народ в вагонах посыпался, сам водитель получил травмы и ушел на больничный. Теперь его убытки — расходы на лечение и недополученную зарплату, заплатит виновник ЧП. Сумма набежала в 20 тысяч рублей. И это только цветочки — метро объявило бой нарушителям.

- Работа по судебным взысканиям с такими пассажирами станет системной, - заверили в пресс-службе подземки. - Нарушители должны понимать, что могут навредить не только себе, но и другим людям, в том числе детям и пенсионерам. Кроме того, подобные инциденты влияют на график движения поездов.

Какие суммы светят хулиганам за простой поездов, в метрополитене не уточнили. Но это привычная практика для перевозчиков. Особенно дорого пассажирам обходятся нарушения в небе — за экстренную посадку самолетов компании отсуживают по 200-300 тысяч рублей.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ В ЭФИРЕ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» (97,2 FM)

«Пусть сначала докажут!»

Тимур Маршани, адвокат:

- Транспортные компании должны в суде доказать умысел обвиняемого, ведь пассажир может почувствовать себя плохо, поскользнуться, а может, его и вовсе толкнули. По гражданскому кодексу недополученные доходы возмещаются виновником в полном объеме. Но не стоит забывать, что перевозчик также несет ответственность и обязан не допустить попадания пассажира на рельсы, соблюдать технику безопасности. Если же пассажир был пьян, тут все однозначно — придется платить.