За ложный звонок о теракте наказание будет жестким

СЕГОДНЯ 11:45 2018-06-13T11:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Безопасности во время чемпионата мира по футболу FIFA столичные власти уделяют повышенное внимание. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы разъясняет юридическую ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте.

- С января 2018 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации), - говорится в официальном сообщении ведомства.

Теперь любое сообщение о том, что якобы готовятся какие-то угрожающие жизни людей действия становятся уголовно наказуемыми. Хулиганские телефонные звонки отныне могут обернуться не только штрафом от 200 000 до 500 000 рублей, но и принудительными работами или тюрьмой на срок до 3 лет.

Причем, если телефонные хулиганы пытаются «заминировать» социальные учреждения, например, больницы, школы, детсады, концертные залы, театры, кинотеатры, торговые центры, транспортные сооружения, стадионы и спорткомплексы, банки, тогда размер штраф вырастет. Сумма составит от 500 000 до 700 000 рублей, а тюремный срок увеличится от 3 до 5 лет.

Кроме того, заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или других действиях, когда есть опасность гибели людей, значительного имущественного ущерба и угроз жизни, а также работе органов власти потянут на срок от 6 до 8 лет лишения свободы. А если из-за такой «шутки» умрет человек или наступят другие тяжкие последствия - от 8 до 10 лет.

Помимо уголовного наказания, виновнику грозит и гражданская ответственность за ложное сообщение о терроризме. Ему могут вчинить иск:

- о возмещении ущерба, причиненного здоровью (при получении людьми увечий в результате давки, причиной которой послужил звонок о взрыве);

- о возмещении морального вреда;

- о возмещении материального ущерба;

- о возмещении государственных затрат - выезд скорой помощи и полиции, участие спецподразделений (кинологи, взрывотехники, снайперы).

Если виновным признан несовершеннолетний, иск будет подан к его родителям или законным представителям. Подробнее об этом можно узнать на странице Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы на официальном сайте мэра Москвы.