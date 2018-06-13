Губернатор Подмосковья вручил бойцу ММА Джеффу Монсону паспорт гражданина России

СЕГОДНЯ 12:45 2018-06-13T12:51:43+03:00

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«Лагерь настоящих героев» - проект, работающий на базе военно-патриотического парка «Патриот». Это детский лагерь со своими особенностями. Здесь каждый день проходят занятия, цель которых - интеллектуальное и физическое развитие ребенка. Интересные рассказы об истории нашей страны совмещаются с интерактивом и игровыми упражнениями. Распределенные по отрядам (здесь они называются взводами) дети живут в специальных палаткам-модулях, но при этом находятся под постоянным контролем вожатых.

12 июня, в День России, в лагере закрывалась первая смена. В течение 12 дней здесь отдыхали 300 ребят со всех уголков Московской области. Всего за лето будет проведено 7 смен, а в «Лагере настоящих героев» смогут побывать более 2 тысяч школьников разного возраста.

На закрытие смены приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и всемирно известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

- Мы имеем возможность встретиться с ребятами разных возрастов, которые хотят посвятить себя защите родины, патриотизму, всему самому доброму и важному, - обратился к ребятам Андрей Воробьёв. - Хочу поздравить всех с праздником, с Днем России! Президент говорит о том, что нужно сделать все, чтобы наша страна была сильной, крепкой, для того, чтобы каждый человек мог реализовать свои самые смелые мечты, самые смелые амбиции. И я этого хочу пожелать всем присутствующим здесь ребятам.

Гостям показали, как все устроено в лагере - модули, где живут ребята, спортивные площадки и полоса препятствий, где они занимаются.

Здесь же, в «Лагере настоящих героев», в День России состоялось еще одно знаменательное событие.

47-летний Джефф Монсон - известный на весь мир спортсмен, боец, выступающий в смешанных единоборствах (60 побед на профессиональном ринге), чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Вот уже несколько лет он часто бывает в России. В последнее время американец проживает в подмосковном Красногорске, открыл здесь собственную школу боевых искусств и попросил российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства 29 мая. Для завершения процедуры дело оставалось за малым - получить заветный паспорт с двуглавым орлом. Красную книжку с тесненным золотом гербом России Монсон получил в «Патриоте» из рук губернатора Московской области.

- У нас есть возможность вручить легендарному борцу паспорт гражданина России, - обратился к участникам «Лагеря настоящих героев» Андрей Воробьев. - Я хочу сделать это сегодня в вашем кругу ребят, которые знают, что такое Родина, которые посвятили себя патриотическому служению.

Монсон уже давно учит русский язык, говорит на нем, записывая многочисленные видео для своих соцсетей. Вот и присягу произнес на русском:

- Я благодарен, что у меня есть этот паспорт. Русским я себя чувствую всю жизнь, очень рад, что это случилось сегодня официально.

Это правда: Монсон уже давно открыто симпатизировал России, еще до того, как впервые побывал в нашей стране. Говорил об этом во многих интервью.

КОНКРЕТНО

«Джефф Монсон - официально гражданин России! – написал на своей странице в Instagram Андрей Воробьёв. - Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт. Ждём теперь ещё больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке».

Монсон ответил под этим постом очень лаконично: «Thank you».