«Галс-Девелопмент» возьмет на себя управление МФК Match Point

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-13T15:47:12+03:00

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Компания «Галс-Девелопмент» берет на себя обязательства по управлению строительством и проектированием МФК Match Point, говорится в сообщении пресс-службы застройщика. По условиям договора, заключенного с ООО «Волей Гранд», компания обязуется контролировать сроки и качество работ, а также осуществлять продажи апартаментов. Управление будет осуществляться по модели fee-девелопмента – форме участия в проекте, при которой его собственник передает управление строительством профильной компании, у которой есть соответствующие ресурсы, а fee-девелопер получает вознаграждение за свои услуги.

– Fee-девелопмент – это перспективное направление ведения бизнеса, которое становится все более востребованным в нашей стране. МФК Match Point – наш первый проект в данном формате, мы готовы выполнить все обязательства перед покупателями и завершить объект качественно и в срок. До конца года генеральный подрядчик – компания «ФОДД» планирует завершить монолитные работы. Окончание всего строительства запланировано на конец 2019 года, – заявил Сергей Калинин, президент «Галс-Девелопмента».

Как говорится в официальном сообщении компании, «Галс-Девелопмент» также будет заниматься продажей апартаментов в соответствии с Федеральным законом № 214. Апартаменты площадью от 28 кв. м до 185 кв. м предлагаются к продаже без отделки. Напомним, часть помещений общей площадью 46 000 кв. м была приобретена Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ДОМ.РФ) в 2016 году.

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СПРАВКА «КП»

Match Point – это комплекс апартаментов со спортивной волейбольной ареной, который возводится на улице Василисы Кожиной, владение 13. Общая площадь проекта составляет 205 900 кв. метров. Комплекс расположен недалеко от Кутузовского проспекта и ст. метро «Парк Победы». Жилая часть комплекса, состоящая из 4 секций переменной этажности от 13 до 28 этажей, включает 1609 апартаментов. Жилые корпуса объединены трехуровневой подземной парковкой на 1602 места.

Компания «Галс-Девелопмент» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 млн кв. м. За 2014–2017 гг. компания построила и ввела в эксплуатацию такие знаковые объекты, как «Центральный Детский Магазин на Лубянке», элитные кварталы «Литератор», Wine House, «Театральный Дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити» и др. Объекты компании – многократные победители российских и международных премий Urban Awards, CRE Awards, FIABCI Prix d'Excellence и т. д.