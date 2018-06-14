Наше Подмосковье. Чемпион теперь живет в Красногорске

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-14T02:41:04+03:00

Ребята из «Лагеря настоящих героев» с удовольствием пообщались с Андреем Воробьёвым и Джеффом Монсоном. Фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ

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Символично, что это произошло именно в День России. 47-летний Джефф Монсон - известный на весь мир спортсмен, боец, выступающий в смешанных единоборствах, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Вот уже несколько лет он часто бывает в России. Местом своего проживания спортсмен выбрал подмосковный Красногорск и попросил российское гражданство. Недавно чемпион открыл в спортивном комплексе «Опалиха» собственную школу боевых искусств.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства 29 мая. Для завершения процедуры дело оставалось за малым - получить заветный паспорт с двуглавым орлом.

Место для этой церемонии выбрали соответствующее - Андрей Воробьёв пригласил Джеффа Монсона на закрытие первой смены детского «Лагеря настоящих героев» в парке «Патриот», где собрались 300 ребят со всей области.

- У нас есть возможность вручить легендарному борцу паспорт гражданина России, - обратился к подросткам Андрей Воробьёв. - Я хочу сделать это сегодня в вашем кругу ребят, которые знают, что такое Родина, которые посвятили себя патриотическому служению.

Монсон уже давно учит русский язык, говорит на нем, записывая многочисленные видео для своих соцсетей. Вот и присягу произнес на русском:

- Я благодарен, что у меня есть этот паспорт. Русским я себя чувствую всю жизнь, очень рад, что это случилось сегодня официально.

КОНКРЕТНО

«Джефф Монсон - официально гражданин России! - написал на своей странице в Instagram Андрей Воробьёв. - Сегодня в кругу наших юных патриотов из «Лагеря настоящих героев» вручили ему паспорт. Ждем теперь еще больших успехов от воспитанников спортклуба «Зоркий», где боец работает тренером по физподготовке».

Монсон ответил под этим постом очень лаконично: «Thank you».