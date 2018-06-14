2018-06-14T12:59:42+03:00
Общество

Андрей Воробьёв подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Подмосковья

Он стал первым кандидатом, который это сделал
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв подал документы в Мособлизбирком для выдвижения своей кандидатуры на выборы главы Подмосковья. Автор фото Антон ЧЕРНОВАндрей Воробьёв подал документы в Мособлизбирком для выдвижения своей кандидатуры на выборы главы Подмосковья. Автор фото Антон ЧЕРНОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня, 14 июня, подал документы в Мособлизбирком для выдвижения своей кандидатуры на выборы главы Подмосковья. Напомним, о своём желании идти на выборы Воробьёв заявил около двух недель назад. А 9 июня региональное отделение «Единой России» выдвинуло его кандидатуру по итогам голосования руководителей муниципальных ячеек партии.

- Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать, - построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье, - заявил журналистам Андрей Воробьев. - Сегодня я в избирательную комиссию сдал документы. После проверки и сбора подписей муниципальных депутатов рассчитываю зарегистрироваться до 5 июля. Полон сил для того чтобы реализовывать план, решать проблемы которые волнуют людей. Благоустройство, социальная сфера - все, что связанно с образованием, здравоохранением, является нашим приоритетом. Будем работать!

По существующим правилам каждый кандидат на пост главы Подмосковья должен пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи как минимум 196 муниципальных депутатов в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

При этом в Московской областной избирательной комиссии сообщают, что Андрей Воробьёв стал первым кандидатом, который подал документы.

- Мы также ждем документы кандидатов и от других партий, - рассказала глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина. - Пока только «Единая Россия» провела все предусмотренные законодательством процедуры по выдвижению в кандидаты. Андрей Воробьев сегодня подал документы, уведомил о том, что он будет выдвигаться на должность губернатора.

Напомним, выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

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