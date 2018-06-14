Больница, которая спасает детей

СЕГОДНЯ 13:15 2018-06-14T13:15:15+03:00

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Многие родители знают, если случилось неладное со здоровьем ребенка, то всегда помогут в Морозовской больнице. Известная на весь мир столичная больница за последние годы превратилась в суперсовременный многопрофильный круглосуточный скоропомощной детский стационар. Для приема пациентов без перерывов и выходных дежурят бригады врачей-специалистов. Самый сложный диагноз ставится в течение двух – трех часов с момента поступления ребенка в больницу. Сразу же начинается лечение или проводится операция. Благодаря современным методам в Морозовской больнице помогают детям даже с самыми тяжелыми заболеваниями.

Во всех отделениях принимают ежегодно более чем 120 тысяч ребятишек, то есть свыше трети от общего числа госпитализаций детей в Москве. Новый уникальный корпус больницы, открытый осенью прошлого года, расширяет возможности для современного лечения маленьких пациентов. Истории спасения здоровья детей нам рассказали их родители и лечащие врачи, делавшие уникальные операции.

«МЫ ЕЩЕ НА ЕГО СВАДЬБЕ СТАНЦУЕМ»

Пациентам с диагнозами, которые еще недавно даже после лечения означали тяжелые последствия для здоровья, Морозовская помогает вернуться к полноценной жизни. Историю москвички Яны Казаковой и ее 13-летнего сына Миши иначе как чудом не назовешь. Врачи буквально вытащили мальчика с того света.

- В январе этого года у сына воспалился лимфоузел и стал резко увеличиваться, - рассказывает Яна. – Ему становилось все хуже и хуже. Как только мы обратились в Морозовскую больницу, после обследования врачи сразу поставили онкологический диагноз – лимфома Беркитта. Спасибо врачам, драгоценное время для спасения жизни ребенка не было упущено. Мишу прооперировали на следующий же день после поступления в больницу и удалили очень большую опухоль. Меня и мужа впускали в реанимацию, пока сын сутки находился в медикоментозном сне. Потом мы с ним вместе находились в отделении онкогематологии и проводили химиотерапию. За лечение мы не платим ни копейки. У нас отдельная палата с двумя кроватями, санузлом, всем необходимым мы обеспечены. И родителям, и детям помогают психологи. Даже клоуны к нам приходят.

Врачи настроены решительно и дают хорошие прогнозы.

- Мальчик проходит сейчас четвертый блок химиотерапии из шести, динамика положительная, - говорит заместитель главного врача Морозовской больницы Дмитрий Корнеев. – В следующем году Миша сможет пойти в восьмой класс пока на домашнее обучение. Как окрепнет, можно будет уже вернуться в школу. Мы еще на его свадьбе станцуем!

Как отмечают врачи Морозовской больницы, диагностика онкогематологических заболеваний требует комплексного подхода, который включает не только анализ крови, но и многие другие исследования. Все они проводятся в Морозовке: КТ, МРТ – все это есть в больнице. А лаборатории сейчас оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Пациентам, как и в случае со спасенным Мишей, все это помогает поставить правильный диагноз и назначить верную терапию.

ДВА МЕСЯЦА ВРАЧИ БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ МАЛЫШКИ

Москвичка Светлана Петрова радуется успехам своей дочки Даши. Малышке 1 год и 2 месяца, это полностью здоровая девочка, активная и любознательная. Глядя сейчас, как малышка играет и смеется, и не подумаешь, что первые дни ее жизни были очень тяжелыми.

- В отделение неонатологии Дашенька поступила, рожденная на 25 неделе (5 месяцев) с весом 790 граммов, - вспоминает мама Светлана. - Месяц она провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. У нее были проблемы с дыханием и питанием. За ее жизнь врачи боролись в итоге два месяца. Несколько раз у девочки происходила остановка дыхания.

- Для ребенка 24 – 25 неделя является пограничным состоянием, и в большинстве случаев, такие дети не выживают, - говорит Анастасия Яковлева, врач-педиатр, неонатолог Морозовской детской больницы. - Благодаря тому, что мама девочки находилась с ней рядом на протяжении всего периода лечения и полностью доверяла врачам - девочка быстро шла на поправку. Особенностью пребывания в нашем отделении является нахождение мамы с ребенком. Это новая практика для Москвы, поскольку в большинстве случаев мама просто навещает ребенка в четко выделенное время. В нашем отделении мы даем возможность пройти весь пусть лечения вместе. Основная задача нашего отделения - не просто спасти жизнь недоношенному ребенку, но и обеспечить дальнейшее достойное качество жизни маленького пациента. Недоношенные дети обычно отстают в развитии. В течение первого года жизни мама активно занималась реабилитацией ребенка, наблюдалась под контролем специалистов. Девочка уже догнала сверстников, она ходит и ведет активный образ жизни.

В Морозовской больнице создают все условия для скорейшего выздоровления детей. Когда ребенок лежит в реанимации, мама может навещать его в любое время. В отделении они находятся вместе. Мамы видят труд врачей и персонала, учатся, как правильно заботиться о недоношенном ребенке с определенными особенностями.

Во всех операционных больницы есть новое современное оборудование.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАЕТ БЫСТРЕЕ, КОГДА МАМА РЯДОМ

В приемное отделение Морозовской детской больницы круглые сутки идут мамы и папы с больными детьми. Одних экстренно привозят на «скорой», другие поступают планово, по направлению из районной поликлиники. Некоторые обращаются самостоятельно, как родители четырехмесячного Арсения. Мальчику к тому моменту уже ничего не помогало. Последняя надежда у семьи оставалась на специалистов Морозовской больницы.

- После рождения у сына были срыгивания, потеря в весе – в нем было всего два килограмма, - рассказала мама Марина. – Врачи поставили диагноз - надпочечниковая недостаточность. До этого мальчик наблюдался в поликлинике по месту жительства и получал заместительную терапию гормонами, но срыгивания не прекращались, ситуация с весом не улучшалась.

- Ребенок находился в тяжелом состоянии из-за пониженного питания, подкожно жировой слой отсутствовал, - говорит Людмила Глазунова, лечащий врач, гастроэнтеролог, заместитель руководителя Центра детской гастроэнтерологии Морозовской детской больницы. - Учитывая срыгивания потерю в весе, ребенку было проведено эндоскопическое исследование. В результате были выявлены множественные эрозии желудка и 12-перстной кишки, просвет 12-перстной кишки был сужен за счет врожденной патологии, после чего был поставлен диагноз - высокая частичная кишечная непроходимость. После небольшого восстановительного периода малышу была проведена операция лапаротомия, где был выявлен незавершенный поворот кишечника, стеноз двенадцатиперстной кишки эмбриональными тяжами.

Маленький Арсений находился в стационаре два месяца. Все это время родители были рядом с малышом. Мама лежала с ним в палате, присутствовала в предоперационной, а также и в послеоперационной - малыш засыпал и просыпался в ее присутствии.

- Это очень важно и для родителей, и для ребенка – такой подход безусловно влияет на выздоровление малыша, - уверена лечащий врач Людмила Глазунова. – После операции у Арсения развились признаки некротического колита и аспирационной пневмонии. Назначенное комплексное лечение позволило получить положительную динамику. Мальчика перевели в отделение гастроэнтерологии, где была назначена комплексная терапия и специальное питание.

Благодаря усилиям педиатров, гастроэнтерологов, хирургов, кардиологов, гематологов ребенок стал прибавлять в весе. Из Морозовской больницы Арсения выписали с весом 5 килограммов, а теперь он весит уже 6 килограммов. Прибавка в весе составила 4 килограмма за четыре месяца. Сейчас малыш находится под наблюдением педиатров. «Огромное спасибо врачам за спасение моего мальчика», - благодарит москвичка Марина.

Таких удивительных историй спасения детей в Морозовской больнице можно услышать тысячи. За ними - непростой труд медиков, бессонные ночи родителей пациентов и лечащих специалистов, кропотливая работа всех и каждого – от рядового врача до руководства города.

СКАЗАНО

- Это крупнейший медицинский детский центр - здесь совмещены все лучшие мировые технологии. Это уникальный центр и для страны, и в мире таких центров, наверное, единицы. Здесь можно лечить практически все болезни.

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы – во время визита в Морозовскую больницу президента России Владимира Путина 1 июня 2018 года.