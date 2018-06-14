Где можно искупаться летом в Москве: лучшие места под солнцем в 2018 году

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-14T15:45:43+03:00

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На выходных в столицу придет настоящая жара - самое время открывать купальный сезон! Роспотребнадзор принял 9 пляжей - это значит, что здесь чисто и безопасно. А вот комфортно ли? Корреспондент "КП" проехался по всем адресам и сравнил плюсы и минусы мест отдыха. Лишь два правила оказались универсальны: бесплатный вход и время работы - с 9.00 до 21.00.

«Комсомолка» протестировала лучшие места, где можно искупаться летом в МосквеФото: Рушан КАЮМОВ

Серебряный Бор-3

Где: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора.

Как добраться: от м. «Полежаевская» на маршрутках №№ 190, 390.

Серебряный Бор неспроста самое популярное место среди отдыхающих - здесь самая чистая вода в столице. А пляж №3 - самый большой в Москве. Поэтому, если добираетесь на машине, приезжайте пораньше: бесплатная парковка забита плотно. Прямо на входе встречают продавцы горячей кукурузы и мороженого, на территории есть кафе: шашлык - от 350 рублей, салат - от 150, суп - 280. Гостям с детьми не придется всю дорогу лепить куличики - для малышни установлены качели и турники. Из бесплатных развлечений для взрослых - волейбольная площадка и тренажеры, из платных - большой теннис (от 1500 рублей/час), прогулки на катере (1500р за 15 минут), для экстремалов флайборд (2500/15 минут) и водные лыжи (1400/15 минут). Любой каприз за ваши деньги! А вот ценные вещи лучше оставить дома - камер хранения тут нет.

Серебряный Бор-2

Где: ул.Таманская, д.44.

Как добраться: от м. «Полежаевская» на маршрутке №593м или троллейбусе №21.

Первое, на что обращаешь внимание, - яхты и гидроциклы уберега. Но они, как выяснилось, частные, а в прокат могут дать разве что лодку с веслами. По словам спасателей, здесь одно из самых безопасных мест - за 15 лет ни одного происшествия. Для детей есть целый городок, в нем и батут, и горка, и канатная тропа (400 рублей/час, 500рублей/день - за все развлечения). А еще минизоопарк с павлинами, фазанами и гусями. Их можно покормить под присмотром администратора. А вот взрослым погонять в пляжный футбол или волейбол негде, все развлечения тут настольные: теннис или бильярд (от 200 рублей /час). Да и в кафе дороговато (может, ориентированы на владельцев яхт?): за бургер, к примеру, придется выложить аж 750 рублей. Совет новичкам: кроме сэндвичей захватите с собой брызгалку от насекомых - здесь много зелени, а в ней, соответсвенно, живности. Прокат лежаков - 500 рублей на весь день. Неподготовленным придется переодеваться в кустиках - кабинок нет!

Озеро Белое

Где: ул. Заозерная, д.2-6.

Как добраться: от м. “Выхино” на маршрутке “№602М или автобусах №№613, 722, 772, 747, 79.

Этот водоем входит в комплекс из трех ледниковых озер, а потому вода тут холоднее, чем везде (да чего уж там - морозилка, а не вода!). Зато рыбаки это место уважают, говорят, клюет хорошо. А вот обычному посетителю “клюнуть” не на что: пляж небольшой, из инфраструктуры - скромная околоспортивная площадка для детей и взрослых. Вместо кафе - ларьки с водой и мороженым.

Пляж Левобережный

Где: Прибрежный проезд, д.5-7

Как добраться: от м. «Ховрино» на маршрутках №№ 65, 270, 739, 958 или пешком (15-20 минут).

В прошлом году из-за ремонта пляж не работал, и это тот сучай, когда результат стоил ожидания. Прибрежная зона отдыха начинается со спортивных локаций: зона воркаута, несколько волейбольных зон с новенькими сетками и белым песком, площадка для скейтеров... По периметру - скамейки. На пляже ждет приятный сюрприз: шезлонги - бесплатно! Они здесь деревянные и очень удобные. Кому не хватило, ложатся прямо на песок - он мягкий и чистый. Ни “бычков”, ни осколков, посюду урны. По асфальтированной дорожке едут велосипедисты, для их «коней» на этом пляже оборудовали специальные парковочные места. Кабинки для переодевания - отдельно мужские и женские. Для малышни - “лягушатник” в воде и большая развлекательная зона на суше (аттракционы и полосы препятствий - все задаром). Что важно - площадка в стороне от отдыхающих, можно спокойно почитать книгу или даже вздремнуть. Кафе на пляже обещают окрыть в ближайшее время.

Зона отдыха «Тропарёво»

Где: ул. Академика Виноградова, д.12.

Как добраться: от м. «Тропарёво» на маршрутке №388М.

На пляже расположен веревочный городок, есть детская площадка с аттракционами. Можно взять в аренду спортивный инвентарь от шахмат и фрисби (от 100 рублей/ час) до квадрациклов (150 рублей/15 минут) и велосипедов (500 рублей/ час). По воде можно прокатиться на катамаране (350 рублей/час) и лодке (400 рублей /час). Для малышни у берега огорожен “лягушатник”.

Зона отдыха «Мещерское»

Где: ул. Воскресенская, д.5-31.

Как добраться: с Киевского вокзала до станции «Сколково», далее пешком.

Внимание, автолюбители: централизованной парковки на пляже нет, поэтому автомобиль лучше оставить в поселке. Рядом с водоемом красивеший лес, повсюду масштаб и простор. А вот на берегу озера тесновато - народу съезжается много, потому что вода здесь теплее, чем в других местах. Есть место, где пожарить шашлыки, порыбачить, поиграть в мини-футбол. А гурманам будет из чего выбрать: в кафе масса блюд русской, европейской и кавказской кухонь.

Озеро Школьное

Где: Зеленоград, 10-й мкрн.

Как добраться: от Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусах №№29, 29э.

Большой городской пруд

Где: Зеленоград, Центральный проспект.

Как добраться: от Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусе №31.

Черное озеро

Где: Зеленоград, 6-й мкрн.

Как добраться: от Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусе №31.

Из Москвы до станции Крюково ехать примерно час. Все три пляжа (пункты 7, 8, 9) почти не отличаются, разве что рядом со Школьным озером находится лес, где местные часто жарят шашлыки. В камышах этого водоема живут утиные семейства, которые с удовольствием подкармливает ребятня. Пляж здесь маленький, буйки близко. Отдыхающие играют в настольный теннис или на спортивной площадке.

До Большого городского пруда от Школьного минут 30 пешком, народу здесь гораздо меньше. Из обустройства - песочницы, качели, волебольные сетки. Еще 15 минут тропками - и мы на Черном озере. Названо оно так неслучайно, в воде - торф и большое количество водорослей: абсолютно не видно, что под водой. Ощущения жутковатые. Зато вечером, когда вдоль озера зазигают огни, становится жутко (!) красиво.