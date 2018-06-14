В Москве магазины сети "Магнолия" накажут за рекламу сигарет

СЕГОДНЯ 18:39 2018-06-14T19:00:17+03:00

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Антитабачный закон, принятый несколько лет назад, казалось бы, давно дисциплинировал курильщиков и продавцав сигарет. В кафе и на вокзалах уже не дымят, и даже в кино, когда герой томно пускает кольца дыма, их закрывают размытым пятном. Табачные ларьки исчезли с улиц, а в магазинах сигаретные пачки размещаются в специальных блоках, закрытых от глаз покупателей. Чтобы не возбуждать лишний раз тягу к табаку.

И тем не менее, нарушения все-таки находят. Так, московское УФАС возбудило дело против столичной сети магазинов продуктов "Магнолия»" (ЗАО "ТиК ПРОДУКТЫ") за распространение рекламы сигарет "Marlboro".

- В блоке, который находится над кассой, надпись с названием сигарет подсвечивалась. Соответственно, когда блок открывали, ее могли выидеть покупатели из очереди, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что реклама табака, табачной продукции и изделий (в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок на территории Российской Федерации не допускается - статья 7 Закона о рекламе).

В ближайшее время компания должна будет объяснить, почему такая реклама появилась в ее продуктовых магазинах. Рассмотрение дела назначено на 28 июня. Какой штраф грозит сети, в УФАС не пояснили.

КСТАТИ

Что еще нельзя рекламировать

- наркотические средства и психотропные вещества

- взрывчатые веществе за исключением пиротехнических изделий

- человеческие органы и ткани

- услуги по прерыванию беременности

- товары, производство которых запрещены законодательством Российской Федерации и др.