2018-06-15T03:15:46+03:00
Общество

Наше Подмосковье: Фото факт.

14 июня первым из кандидатов на пост губернатора Московской области документы в Мособлизбирком подал Андрей Воробьёв
Поделиться:
Фото: Антон ЧЕРНОВФото: Антон ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

О своем желании идти на выборы Воробьёв заявил около двух недель назад. А 9 июня «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на региональной конференции партии.

- Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать, - построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье, - заявил журналистам Андрей Воробьёв. - Сдал документы в избирательную комиссию. После проверки и сбора подписей муниципальных депутатов и глав территорий рассчитываю зарегистрироваться до 5 июля. Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать проблемы, которые волнуют людей. Благоустройство, социальная сфера - все, что связано с образованием, здравоохранением, является нашим приоритетом. Будем работать!

По существующим правилам каждый кандидат на пост главы Подмосковья должен пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи как минимум 196 муниципальных депутатов и глав территорий в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

Напомним, выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Гендиректор группы «Алроса» Сергей Иванов: Об отце-разведчике и алмазах, показанных президенту
Андрей Ванденко взял для проекта ТАСС «Первые лица» интервью у Сергея Иванова - главы крупнейшей в мире российской алмазодобывающей компании, сына экс-главы кремлевской администрации, спецпредставителя президента по экологии и транспорту Сергея Иванова
Съедят ли мигранты наши пенсии и почему Россия не помогает с гражданством «людям нашей крови»
Почему наши чиновники не дают паспорта РФ миллионам беженцев с Украины и надо ли бояться «большого переселения» в Россию — об этом мы поговорили с первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константином Затулиным
Новости 24
В четверг 14 июня в Москве открылась IKEA нового формата
Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы
В Мосводоканале появилась водолазная служба
Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами пациентов
Станцию метро «Проспект мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрам
Столичным врачам начали выдавать планшеты
Собянин передал ГИББД Москвы 30 электромо­тоциклов
В парке «Зарядье» пройдет фестиваль Московского урбанистического форума
В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами
В столице под охрану государства перешел дом, в котором жил Чехов
Улицы Москвы украсили цветниками с символикой ЧМ-2018
В Москве все трамваи начнут работать без турникетов с 16 июня
Суд арестовал маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково
В парке 50-летия Октября обновят скульптуру «Ладошки»
На северо-востоке столицы открылись информационные центры реновации
Во время ЧМ-2018 у въездов в Москву будут дежурить резервные автобусы
В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси
В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» завершается благоустройство
На участке Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе запустят движение
В парке «Сказка» отметят День эколога
Учителя получают городскую надбавку за развитие «Московской электронной школы»
Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»
Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве
В московских больницах пройдет Всемирный день донора
На Воробьёвых горах будет ограничено движение транспорта из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018
Бесплатный Wi-Fi появился на пяти автовокзалах и станциях в Подмосковье
В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов