Наше Подмосковье: Фото факт.

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-15T03:15:46+03:00

14 июня первым из кандидатов на пост губернатора Московской области документы в Мособлизбирком подал Андрей Воробьёв

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О своем желании идти на выборы Воробьёв заявил около двух недель назад. А 9 июня «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру на региональной конференции партии.

- Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать, - построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье, - заявил журналистам Андрей Воробьёв. - Сдал документы в избирательную комиссию. После проверки и сбора подписей муниципальных депутатов и глав территорий рассчитываю зарегистрироваться до 5 июля. Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать проблемы, которые волнуют людей. Благоустройство, социальная сфера - все, что связано с образованием, здравоохранением, является нашим приоритетом. Будем работать!

По существующим правилам каждый кандидат на пост главы Подмосковья должен пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи как минимум 196 муниципальных депутатов и глав территорий в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

Напомним, выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.