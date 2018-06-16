СЕГОДНЯ 12:40 2018-06-16T12:49:31+03:00

В Москве в ночь на воскресенье метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме этого изменится режим станций, которые находятся рядом со спортобъектами

Изменить размер текста: A A

На два часа продлят работу столичной подземки и Московского центрального кольца в ночь с 16 на 17 июня. Это связано с временем начала матчей, последний из которых начнется в Калининграде в 22.00 по московскому времени.

Как сообщили «КП» в пресс-службе столичного метрополитена, всего за время проведения чемпионата мира работа метро и МЦК будет продлена четыре раза.

Так все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3 часов ночи с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля, - рассказали в метро.

Во время матчей также изменится режим работы станций, которые расположены рядом со стадионом «Спартак» и фан-зоной турнира.

Во время прибытия болельщиков на стадион «Спартак» только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская», - пояснили в пресс-службе метрополитена. - После окончания матчей эти вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В «Мосгортранс» также рассказали, что те же изменения коснутся и наземного транспорта. 16, 27 июня, 3 и 11 июля до 3 часов ночи будут работать автобусы: № А, м3, м9, м10, т7, т39, С10, С12 (кроме 16 июня), 1, 38, 57, 64, 67, 103, 111, 113, 122, 130, 158, 216, 248, 255, 266, 526, 611, 631, 640, 661, 817, 851, 899, 904, 904к, 908, 911, троллейбусы № 28, 70, трамваи № А (кроме 16 июня), 3, 39.

Бесплатные автобусы-шаттлы между стадионами, станциями метро и аэропортами также будут курсировать до 3 часов ночи:

в ночь с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля – № S2, S3, S4, S6, S7, S8;

в ночь с 11 на 12 июля – № S1, S2, S5, S6, S7, S8.

Сохраняется работа ночных автобусов № Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, а также круглосуточных автобусов № Б, 15 и трамвая № 3.

КСТАТИ

Как будут работать метро, такси и ярмарки выходного дня на ЧМ-2018 в Москве

14 июня в Москве, как и по всей нашей стране, стартует чемпионат мира по футболу. Первый матч Россия - Саудовская Аравия увидим уже вечером в этот четверг в 18.00 в «Лужниках» (подробности)