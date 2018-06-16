Коммунист и эсэр просят независимых мундепутатов Москвы отдать им лишние подписи

СЕГОДНЯ 15:18 2018-06-16T15:18:58+03:00

Такое обращение кандидаты в мэры разослали сразу в несколько районов столицы

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В Москве продолжается подготовка к предстоящим 9 сентября 2018 года выборам мэра столицы. Сейчас уже известно о 16 выдвинутых кандидатах в мэры Москвы. Среди них - действующий мэр Сергей Собянин, объявивший о самовыдвижении, пять партийных кандидатов и еще 10 самовыдвиженцев. Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 110 – в численном выражении.

К независимым муниципальным депутатам с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации, обратились выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин, а также кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов.

Текст совместного обращения Кумина и Свиридова, адресованного главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Для регистрации кандидатами на выборах мэра Москвы им требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении.

По словам Кумина и Свиридова, сейчас есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей" - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными, - отмечается в обращении. - Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов".

Поэтому коммунист и эсер предложили депутатам 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку. Со своей стороны они пообещали подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

"Обойти жесткие рамки федерального законодательства и обеспечить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы можно только, объединив усилия и возможности", - подчеркивают кандидаты от КПРФ и "Справедливой России". При этом они предложили также провести встречу с независимыми депутатами.

Письмо направлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Напомним, выдвижение кандидатов завершится 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы на регистрацию, среди которых должны быть и подписи муниципальных депутатов, Мосгоризбирком закончит принимать в 18.00 3 июля.

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысяч подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году нужно было собрать в два раза больше подписей - 73 тысячи. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Список кандидатов в мэры Москвы, которых горожане увидят в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля. В этот раз в день выборов 9 сентября 2018 года избирательные участки будут работать дольше обычного - с 8.00 до 22.00, а не до 20.00, как раньше. Впервые на выборах мэра Москвы для горожан откроют места голосования за пределами столицы.