СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-16T17:11:23+03:00

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Сегодня, 16 июня, мэр Сергей Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба. Встреча прошла в штабе Собянина в Центральном доме предпринимателя на Покровке.

- Скажу вам спасибо за то, что записались в наш штаб волонтерами, - обратился Сергей Собянин к обступившим его со всех сторон волонтёрам. - Это очень сложная, непростая работа. По сути дела вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной. Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тысяч подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа. И я прошу, чтобы вы ее выполнили честно и ответственно.

Слова Собянина волонтёры встретили оглушительными аплодисментами. Многие участники встречи прямо на месте вели прямую трансляцию в соцсетях, сразу собирая комментарии и отклики своих зрителей в интернете. В ближайшие месяцы волонтёрам предстоит собирать отклики горожан уже во время живого общения.

По словам мэра, важно не только собрать подписи, а собрать наказы горожан - их пожелания, проблемы.

- Чтобы по сути дела мы с вами вместе составили новую программу развития нашего города на основе пожеланий москвичей, - добавил Сергей Собянин. - Так как мы люди ответственные и любим свой город, мы вместе должны сформировать такую программу, которая была бы реальна и абсолютно двигала бы наш город вперед, чтобы не застывал наш город, чтобы улучшался с каждым годом, чтобы в нашем городе было жить уютно всем.

Одна из девушек обратились к Собянину от имени волонтёров с просьбой разрешить им самим выбрать для себя дизайн формы, в которой они будут работать.

«Друзья, вам эту форму носить. Какую выберете, такую и сделаем», - успокоил Собянин волонтёров.

Кроме того, он поддержал предложение молодежи создать мобильное приложение для удобства общения и работы волонтерского сообщества. «Давайте создадим такую платформу и будем переписываться, общаться и делиться своими впечатлениями», - сказал мэр.

На встрече Собянин отметил огромную и полезную волонтёрскую работу для города.

Казалось бы, город богатый: он и сам может выполнить любую работу, нанять подрядчиков ухаживать за пожилыми, больными, за брошенными животными и так далее, - перечислил мэр. - Но вы знаете, если город будет так делать без участия волонтерского движения, это будет город без души. Вы вносите совершенно неповторимую атмосферу во все, что делается в городе. Это очень важно. Вы - душа города. Вы - доброта. Вы - любовь города. Спасибо вам, друзья.

Встреча прошла в штабе Собянина в Центральном доме предпринимателя на Покровке.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Потом волонтёры попросили Собянина сделать с ними селфи. Мэр никому не отказал и сфотографировался со многими участниками встречи.

Напомним, ранее Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы для выдвижения на выборы мэра Москвы. О своем решении баллотироваться действующий глава города заявил в мае на празднике проекта «Активный гражданин». Собянин принял решение участвовать в выборах мэра столицы в порядке самовыдвижения.

Избирательный штаб Сергея Собянина возглавил Председатель Общественной палаты (ОП) Москвы и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков по его предложению действующего мэра столицы. В своём Твиттере Ремчуков написал, что ему придется покинуть пост председателя ОП Москвы, чтобы сохранить ее нейтральность.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.