Наше Подмосковье. Работа с подмосковной пропиской

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T01:54:24+03:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей поездки в Солнечногорск проверил ход строительства завода Mercedes и обсудил с жителями планы по благоустройству зоны отдыха

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Московская область ставит перед собой задачи стать одним из российских центров притока инвестиций и специалистов из других регионов. И для тех, и для других создаются уникальные условия. Результаты работы последних лет доказывают, что Подмосковье на верном пути.

В конце минувшей недели губернатор Андрей Воробьёв совершил рабочую поездку в Солнечногорск. Здесь, в индустриальном парке Есипово, продолжается строительство большого завода Mercedes-Benz. Это как раз один из примеров прихода в область крупных инвесторов.

ПЕРВЫЕ «МЕРСЕДЕСЫ» - УЖЕ В 2019-м

«Первый Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года, - написал Андрей Воробьёв в своем Instagram. - Строительство идет по графику».

Планируется, что машины здесь начнут выпускать уже в первом квартале будущего года. На заводе будет создано около 1 тысячи рабочих мест. В основном, разумеется, для местных жителей.

Все основные и вспомогательные здания будущего завода уже построены. Сейчас идет монтаж оборудования в окрасочном цеху, по территории прокладываются коммуникации - системы электроснабжения, вентиляция, канализация, водопровод.

- Год назад там, где уже расположился завод Mercedes-Benz, было чистое поле. Мы только 20 июня 2017 года присутствовали на закладке камня, - напомнил Андрей

Воробьёв. - Сегодня завершается стройка окрасочной линии. И через год у нас будут отечественные «Мерседесы», выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья.

СПАСИБО, ЗЕМСКИЙ ДОКТОР!

Инвесторы - это очень важно. Это новые рабочие места, налоги, развитие местной инфраструктуры, укрепление экономики региона. Но не менее важно, чтобы в Подмосковье приезжали работать новые специалисты. Например, в Московской области, как и во многих других регионах, много лет существовал определенный дефицит мед­работников. По инициативе губернатора для медиков, желающих переехать из других субъектов РФ, создаются хорошие условия, запущены несколько программ.

В Солнечногорске Андрей Воробьёв встретился с участковым терапевтом Поваровской поликлиники Андреем Соломатиным. Специалисту вручили сертификат на 1 миллион рублей - как участнику федеральной программы «Земский доктор». Такие подъемные предусмотрены для медиков, переезжающих работать в сельские и поселковые больницы. Соломатин, например, переехал в Московскую область из Саратова - в поликлинику, которая обслуживает жителей 14 сельских населенных пунктов.

- В этом году на госпрограмму «Земский доктор» выделили 300 миллионов рублей, - отметил Андрей Воробьёв, беседуя с терапевтом. - Вы - один из 300 человек, который получает по этой программе 1 миллион рублей. Спасибо вам за то, что вы выбрали такую профессию, здесь работаете и сейчас на боевом посту. Мы добавили также ежемесячную доплату - 32 тысячи рублей - участковым терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики, чтобы работали у нас и никуда не стремились уехать.

Стоит отметить, что с 2018 года участниками программы «Земский доктор» могут стать не только врачи, но и фельдшеры - финансирование программы серьезно увеличено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей СОЛОМАТИН, участковый терапевт Поваровской поликлиники:

- В Подмосковье созданы хорошие условия для работы, все на достаточно высоком уровне. Несколько коллег, которые ранее уже уехали в Московскую область, с успехом приняли участие в программах «Земский доктор» и «Социальная ипотека». Сейчас мы живем с семьей в съемной квартире, надеемся в ближайшее время также оформить социальную ипотеку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Солнечногорске благоустроят набережную

Работать в хороших условиях, конечно, важно. Но не менее важно и отдыхать в комфорте! Одно из ключевых направлений, на которое Андрей Воробьёв делает акцент в работе областного правительства, - создание на территории Подмосковья комфортной среды. В каждом городе, в каждом районе должны быть зоны отдыха, благоустроенные по самым современным стандартам и в соответствии с желаниями местных жителей. В Солнечногорске губернатор проверил, как идет обустройство набережной красивого озера Сенеж. Здесь установлена бронзовая скульптура известного художника Александра Рукавишникова «Солнечногорская русалка», около которой бьет большой фонтан - прямо из глубины водоема. Но набережную продолжат улучшать.

«Благоустройство набережной в Солнечногорске начнется в августе, - отметил губернатор в Instagram. - Все работы выполним с учетом пожеланий местных жителей: увеличится количество прогулочных зон и велодорожек, обновят лодочную станцию, а по обеим сторонам будет пляж. На проект мы выделили 200 миллионов рублей».