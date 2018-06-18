Установка шлагбаумов в Москве во дворах жилых домов: новшества, необходимые документы, какую субсидию дадут в 2018 году

СЕГОДНЯ 01:59 2018-06-18T02:00:42+03:00

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Жильцы нашей девятиэтажки хотят поставить шлагбаум на въезде во двор. Слышали, что недавно поменялись правила, и теперь в любом районе города могут оплатить такое ограждение за счет городской субсидии. Объясните, что нужно для установки шлагбаума во дворе жилого дома?

Дмитрий Шилов. Южный округ.

В 2018 году в Москве упростились правила установки шлагбаума во дворе жилого дома. Как объяснили в мэрии Москвы, раньше субсидию из городского бюджета на ограждение въездов и выездов около многоэтажек давали только жителям районов с платной парковкой. Теперь льгота действует во всех районах столицы. Кроме того, денег сейчас дают больше в два раза. Их можно получить до установки шлагбаума (согласно постановлению правительства Москвы от 24.05.18 г. № 485-ПП «О внесении изменений в постановления правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП и от 30 сентября 2015 г. № 632-ПП»).

Действовать нужно так:

ПРОВОДИМ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

На собрание должны прийти собственники жилых и нежилых помещений дома или домов, если двор, который нужно оградить, относится сразу к нескольким домам.

Решение об установке шлагбаума принимается по каждому дому большинством голосов от числа голосов (долей) собственников, принявших участие в собрании, при наличии кворума. Если в общем собрании участвовали собственники помещений, обладающие в сумме более чем 50 % голосов от числа всех голосов собственников в доме, тогда кворум достигнут. Управа района и районные инженерные службы (ГУ ИС) обязаны помочь в проведении собрания.

Вместо «живого» общего собрания можно провести онлайн-опрос среди собственников помещений с помощью сервиса «Электронный дом» в мобильном приложении или на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Результаты опроса будут иметь силу, если соблюдаются несколько условий:

- инициатором проведения опроса выступит кто-то из собственников;

- в опросе примут участие более 50 процентов от общего числа физических лиц - собственников помещений в доме.

На собрании или во время онлайн-опроса большинством голосов нужно:

- принять решение об установке одного или нескольких шлагбаумов;

- составить схему размещения шлагбаумов на плане двора. Для этого можно использовать карту в масштабе, достаточном для визуального понимания, где конкретно появятся шлагбаумы;

- выбрать представителя жильцов, который займется оформлением документов от имени жильцов дома. После собрания этому активисту вручают протокол, в котором большинством голосов должны быть одобрены избрание представителя жильцов для представления интересов дома и общения с чиновниками; сама установка и место шлагбаума; вид и технические характеристики шлагбаума; решение об обращении за субсидией. Обратите внимание! Если проводился онлайн-опрос в системе «Электронный дом» в «Активном гражданине», тогда вместо протокола общего собрания у вас должны быть результаты опроса в бумажном виде. Их вправе получить инициатор опроса через 5 рабочих дней с даты окончания голосования, обратившись к администратору сервиса «Электронный дом». С собой нужно принести документ, удостоверяющий личность.

После этого нужно обратиться в Совет депутатов муниципального округа с заявлением о согласовании установки шлагбаума. К нему нужно приложить протокол общего собрания и схему размещения каждого шлагбаума. В течение 30 дней Совет должен выдать разрешение на установку или отказ.

ОБРАЩАЕМСЯ ЗА СУБСИДИЕЙ

С 24 мая 2018 года субсидия выдается из расчета 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум (до этой даты - 50 тыс. рублей). По новым правилам деньги могут выдать до установки шлагбаума. Для этого представителю жильцов нужно обратиться в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства своего округа с такими документами:

- заявление о получении субсидии;

- протокол общего собрания собственников жилья, в котором прописаны решения об установке шлагбаума и об обращении за субсидией. Или при онлайн-опросе - в бумажном виде результаты опроса, проведенного с помощью системы «Электронный дом»;

- согласование установки шлагбаума Советом муниципальных депутатов;

- в двух экземплярах - проект договора о предоставлении субсидии, подписанный представителем жильцов. Если при подаче заявления и пакета документов жители не оформят сами проект договора, тогда дирекция ЖКХ должна самостоятельно составить его, распечатать в двух экземплярах и передать на подпись представителю жильцов. После этого в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора представитель жильцов должен подписать его и направить в дирекцию ЖКХ;

- копия документа, подтверждающего полномочия жителя, подписавшего проект договора.

ПОЛУЧАЕМ ДЕНЬГИ

Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения проекта договора от жильцов окружная Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа обязана подписать и направить копию договора представителю жильцов. В течение этого же срока на расчетный счет представителя дома должны перечислить субсидию. После этого жильцы могут начинать установку шлагбаума. По правилам на все работы им дается два месяца с момента поступления денег на расчетный счет.

ОТЧИТЫВАЕМСЯ О РАСХОДАХ

Затем в течение месяца после установки шлагбаума нужно подтвердить, что его действительно поставили. Для этого представитель жильцов должен принести в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа два документа - договор на проведение работ по установке ограждающих устройств и акт выполненных работ.

Если шлагбаум во дворе поставили до того, как получили субсидию, тогда после всех перечисленных выше процедур и с необходимыми документами нужно также обратиться в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства своего округа. Если все документы в порядке и шлагбаум на самом деле построен, тогда через 22 рабочих дня деньги должны перечислить на счет представителя жильцов. После этого он обязан поделить сумму между собственниками помещений пропорционально их взносам на шлагбаум.

Но есть нюанс – субсидию на ранее построенный шлагбаум дадут только, если разрешение на его установку было получено после даты вступления в силу постановления правительства Москвы о порядке выдаче субсидии - 30 сентября 2015 года. При этом сумма также зависит от того, когда был установлен шлагбаум. Если его поставили до 24 мая 2018 года, тогда жильцам выдадут 50 тысяч рублей за каждый шлагбаум. Если позже, - 100 тысяч рублей за каждый.

ВАЖНО!

При установке шлагбаума на въезде во двор, жители обязаны обеспечить доступ автомобилям специальных служб – коммунальной «аварийки», полиции, скорой. Для этого в доме должна быть охрана или консьержи, которые при необходимости откроют шлагбаум. Есть и другие варианты, например, выдать специальным службам электронные брелоки.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

18 июня - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ);

19 июня - Департамент строительства Москвы;

20 июня - Департамент торговли и услуг Москвы;

21 июня - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

22 июня - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

На каких маршрутах между столицей и Подмосковьем поедут дополнительные автобусы?

Летом постоянно езжу на дачу в Одинцовском районе Московской области. В местной администрации нам давно обещали запустить дополнительные автобусы до столицы и обратно. Вроде первые из них должны появиться уже в июне. Хотелось бы узнать, на каких маршрутах поедут автобусы?

Татьяна Владимировна, ул. Минская.

За разъяснениями мы обратились в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

- В течение месяца мы добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. - Изменения согласованы с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По просьбе жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы. К примеру, на маршруте № 367, связывающем поселок Володарского в Ленинском районе со станцией метро «Домодедовская», появится заезд в жилой комплекс «Пригород Лесное», а также добавится еще 10 автобусов, 2 из которых - большой вместимости.

В городском округе Люберцы на маршруте № 1232к, связывающем ЖК «Люберцы-2015» со станцией метро «Выхино», добавится 5 автобусов большой вместимости.

Кроме того, появятся три новых маршрута:

- «Зеленоград - аэропорт Шереметьево» - для беспересадочных поездок жителей Зеленограда в аэропорт Шереметьево и обратно;

- «Метро «Молодежная» - Лесной городок» - для связки между Москвой и Одинцовским районом Московской области;

- «Метро «Кунцевская» - ТРЦ ВЕГАС-Кунцево» - для проезда посетителей торгового центра регулярным автобусным рейсом к метро.

Полный список изменений маршрутов автобусов - на сайтах Министерства транспорта Подмосковья (mtdi.mosreg.ru) и Департамента транспорта Москвы (www.mos.ru).