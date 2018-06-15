В Москве начал работу избирательный штаб Собянина

СЕГОДНЯ 13:15 2018-06-15T13:20:03+03:00

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Сегодня, 15 июня, в центре Москве на Покровке открылся избирательный штаб Сергея Собянина.

- Во-первых, что штаб начал работу, во-вторых, сегодня 2 тысячи волонтеров отправляются в город собирать подписи за Сергея Собянина, - сообщил журналистам руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков. - И, собственно, содержательная работа штаба начинается, когда люди начинают ставить свои подписи для того, чтобы мэр Сергей Собянин был зарегистрирован в качестве кандидата.

Напомним, 8 июня Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Москвичи активно откликнулись на такое решение действующего мэра.

- Он избрал этот путь, чтобы за него подписались москвичи, которые принадлежат различным политическим и общественным организациям - это содержательно важно для него, - отметил Константин Ремчуков. - Очень много людей звонит по телефону, многие регистрируются на сайте Собянина. Это тысячи человек, с ними нужно живое общение, нужно выявлять уровень серьезности их намерений, доносить до них информацию об уровне ответственности. Меньше недели прошло, этот этап можно назвать успешным, это позволяет нам выпустить этих людей в город для взаимодействия с москвичами.

По словам первого заместителя руководителя штаба Олега Смолкина, сейчас на сайте уже зарегистрировались около 3,5 тысяч человек. В сам штаб на Покровке ежедневно приходят 200 - 300 волонтеров. И это цифра только за последние два-три дня с начала работы с сайтом и волонтерским центром.

Желающие записаться волонтером могут это сделать в любое время до выборов. Причём возрастных ограничений нет. В штабе действует call-центр, куда москвичи могут звонить с интересующими их вопросами или высказывать здесь свои пожелания.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице в единый день голосования 9 сентября 2018 года. При этом избирательные участки будут работать с 8 утра и до 10 вечера. Раньше голосование прекращалось в 8 вечера. Кроме того, впервые на выборах мэра у горожан появилась возможность голосовать за пределами Москвы.

Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 110 – в численном выражении.

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысяч подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.