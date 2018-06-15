Улугбек, открой номерок: на какие ухищрения идут водители в Москве, чтобы не платить за парковку

СЕГОДНЯ 15:15 2018-06-15T15:26:28+03:00

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Пять лет назад платить за парковку стали на Петровке и Каретном ряду. Сейчас терминалы для оплаты установлены в 47-ми районах Москвы (206 улиц).

Водители к этим переменам отнеслись по-разному. Одни стали чаще ездить на общественном транспорте. Другие исправно платят. А третьи делают все, лишь бы парковаться бесплатно и дальше. Замазывают номера грязью. Обтягивают чулками. Носками. Косынками. Или вовсе их скручивают от штрафа подальше (правда, за это могут эвакуировать — см. «Официально»).

Поначалу - в 2014-м, в 2015-м - таких выдумщиков было много. И я, между прочим, свидетель. На всяческих рейдах (со специалистами Администратора Московского парковочного пространства или административной дорожной инспекции) мы натыкались на компакт-диски, газетные вырезки, трусы, этикетки от вина, магазинные чеки, обрывки жалюзи, тетрадные листы, фальшивые купюры, шапки, хлопчатобумажные перчатки, колготки... И всеми этими предметами водители прикрывали госномера, чтобы не платить за парковку. Сейчас количество халявщиков значительно уменьшилось. Видимо, потому, что пеший инспектор имеет право снимать «маскировку» и штраф все равно придет (2500 рублей). Однако некоторые автолюбители все равно не сдаются. Особенно в центре, где парковка стоит 200 рублей за один час.

И всё же количество халявщиков значительно уменьшилось.Фото: Павел КЛОКОВ

«ЦЕПЛЯЮТ ВЕСЕЛО ТРЯПИЦЫ БЛЕДНЫЕ»

Почти все водители, которых я уличил в увиливании от оплаты, прикидывались пятилетними детьми, глупо улыбались и называли ситуацию недоразумением. (Хоть бы кто-нибудь бросился с кулаками!)

На улице Пятницкой я обнаружил машину такси с открытым багажником. Классика. Передний номер вплотную утыкается в другой автомобиль (и паркону не виден), а задний смотрит в небо, ибо находится на багажнике.

- Да при чем тут оплата? - разулыбался таксист, увидев, что я его фотографирую. - Во-первых, так машина лучше проветривается. Во-вторых, когда придет клиент, я возьму его чемодан и сразу положу в багажник. Удобно.

Таксист: "Так машина лучше проветривается".Фото: Павел КЛОКОВ

Милое незатейливое вранье.

2-й Монетчиковский переулок. В зоне платной парковки стоит «Шевроле». На каждом номере по компакт-диску. Рядом на тротуаре переминается водитель. Я сразу вскрыл карты и признался, где работаю.

- У меня шеф постоянно с кем-то встречается, - сказал он. - А я его жду часами напролет. Расходы за парковку возмещает не всегда. Так почему же я должен платить из своего кармана?

От паркона такой нарушитель защищен. А в случае появления пешего инспектора АМПП водитель просто сядет за руль и переставит машину.

На той же улице встретил двух ребят на грузовом «Мерседесе». Номера старательно упакованы в бумагу. Словно мебель, которую они возят.

- Мы сейчас уедем, - буркнул один из грузчиков и дальше разговаривать не стал.

Эти гости из Санкт-Петербурга столичные законы не уважают.Фото: Павел КЛОКОВ

На Овчиннниковской набережной очередное «прикрытие». Только я достал фотоаппарат, как водитель бодрым движением ноги смахнул белую тряпочку. И спросил:

- Вы из организации «Стопхам»?

- Почти, - ответил я.

- Эту тряпку я вижу впервые, - резанул мужик. - Кто-то повесил, пока я в магазин ходил.

В пяти метрах стоит «БМВ». На номере визитка с сетью цветочных баз. Присел и фотографирую. И вдруг слышу:

- Тебя, случайно, не Павлик зовут?

Мужик с огромной золотой печаткой на среднем пальце, поправляя на своей «Шкоде» дворники, сразу перешел на ты.

- А откуда вы знаете? - пожал я плечами.

- А фамилия не Морозов?

Короче, он решил, что я засланный казачок. Фотографирую прикрытые номера, а информацию сливаю лично Ликсутову.

«ПАРКОВКУ ПЛАТИТЬ - ЗАРПЛАТУ НЕ ПОЛУЧАТЬ»

Но все же чаще всего над госномерами колдуют таксисты. На Овчинниковской набережной возле Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству я встретил их сразу несколько. Один прикрыл номерок какой-то квитанцией. Второй - носком. Третий - поднял багажник. Я с ним разговорился и узнал, что его зовут Улугбек. Он мне объяснил, что в центре парковочные карманы заняты его коллегами. И ждать клиентов приходится на парковке. Которые платные. Либо колесить по району и жечь бензин, что тоже влетает в копеечку.

- А мне еще аренда машина дай, - распалился узбек. - Запчасть купи. Обед себе купи. Еще и парковка плати. Не-ет, дорогой. Так я без штанов останусь.

Официально

«В дни чемпионата мира по футболу усиливаем контроль за авто без номеров»

- Что касается посторонних предметов на госномерах, то наши инспектора имеют полное право их снимать, - сообщила «КП» пресс-секретарь Администратора Московского парковочного пространства Анна Пивоварова. - Чаще всего, они берут их в руки, фотографируют номера на специальный планшет и вешают предметы обратно. А машины без номеров начали перемещать на спецстоянки по решению антитеррористической комиссии в апреле 2017 года. За это время их число значительно сократилось. Если год назад сотрудники ГКУ «АМПП» отвозили на спецстоянки в среднем по 30 неопознанных автомобилей в сутки, то сейчас по 3-4 машины. Всего с апреля 2017 года эвакуировали более трех тысяч автомобилей без номеров. Это делается в целях безопасности жителей и гостей города. В преддверии чемпионата мира по футболу контроль за такими автомобилями усилен. Отсутствие номера не позволяет их идентифицировать, а это значит, что они могут быть причастны к противоправной деятельности.

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