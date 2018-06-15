Ураза-байрам в Москве: на утреннюю молитву вышли более 200 тысяч мусульман

СЕГОДНЯ 16:44 2018-06-15T17:24:12+03:00

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Праздник разговения или Ураза-байрам, который знаменует окончание поста Рамадан, в столице начали отмечать ранним утром — с 6.30. В этом году праздничные намазы проходили не только в четырех московских мечетях, но и на трех дополнительных площадках: в районе Бутовского лесопарка, Братеевском каскадном парке и парке «Сокольники». Всего утреннюю молитву в Москве, по данным Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, совершили более 200 тысяч мусульман.

В этом году Ураза-байрам стал особенно многолюдным — пришли не только жители столицы, но и гости чемпионата мира, приехавшие из Саудовской Аравии, Ирана, Туниса, Египта, Марокко и Сенегала.

Мусульмане у мечети «Ярдям» в Отрадном.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главной площадкой праздничной молитвы стала Московская соборная мечеть на проспекте Мира, где собралась почти половина отмечающих - 110 тысяч человек. Тысячи мусульман потянулись сюда с пяти утра. Чтобы обеспечить им проход, близлежащие улицы перекрыли. Охрану усилили - повсюду дежурили сотрудники полиции и Росгвардии, а помогали им более 100 волонтеров. Они не только подсказывали, куда идти, но и показывали, как правильно молиться и где совершать омовение. В самой мечети поместились лишь несколько сотен прихожан, большинство же разместились с ковриками вокруг здания и в окрестных переулках. Специально для них были установлены большие экраны, по которым транслировалась проповедь муфтия. Перед молитвой к верующим обратился глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

В этом году Ураза-байрам стал особенно многолюдным - в Москву приехали гости из мусульманских стран-участниц чемпионата мира по футболу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сегодня два миллиарда наших единоверцев во всем мире радуются и возносят слова благодарности всевышнему Аллаху за его милость к нам, – отметил Гайнутдин.

После совместной молитвы, которая закончилась к 8 утра, люди разошлись по домам — в этот день принято отмечать праздник в кругу близких людей и устраивать застолья.

Молитва завершилась к 8 утра.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

110 тысяч верующих посетили Московскую соборную мечеть,

25 тысяч - Историческую мечеть на улице Большая Татарская,

55 тыcяч - Мемориальную мечеть на Поклонной горе,

10 тысяч - мечеть «Ярдям» в Отрадном,

18 тысяч — площадку в районе Бутовского лесопарка,

по 5 тысяч — площадку в Братеевском каскадном парке и парке «Сокольники».

Еще 38 площадок для богослужения работали в Московской области.

СПРАВКА «КП»

Ураза-байрам или праздник разговения - один из важнейших праздников ислама. В этот день принято готовить традиционные блюда восточной кухни, дарить подарки родным и близким. Также принято посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах Коран.

Согласно преданию, установил праздник сам пророк Мухаммед в 624 году в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (кроме детей и стариков) в светлое время суток воздерживаются от еды, напитков и развлечений, а также совершают особую ночную молитву.