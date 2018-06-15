Мосгоризбирком создал рабочую группу по организации «дачных» участков для голосования

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-15T17:28:08+03:00

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Сегодня, 15 июня, на заседании Мосгоризбиркома принято решение о создании рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами столицы. Рабочая группа будет работать при Московской городской избирательной комиссии. Напомним, закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра был принят Московской городской думой в трех чтениях 17 мая. Ранее документ внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин. Благодаря новшеству москвичи, уехавшие в день выборов на дачу, могут голосовать там же. То есть им не придется возвращаться в Москву для участия в выборах.

В частности, закон наделяет МГИК полномочием по образованию избирательных участков для голосования жителей по месту их нахождения за пределами Москвы. Для этого и создана рабочая группа из 16 человек. В ее составе - член ОП РФ Максим Григорьев; председатель Совета МОО "Московский союз садоводов" Андрей Туманов; директор Московского бюро по правам человека Александр Брод; сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Также в рабочую группу вошли: член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Станислав Рачинский; уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева; член ОП Москвы Александр Козлов; член ОП Москвы Вадим Ковалев; депутат Московской городской Думы Александр Семенников; депутат ГД ФС РФ Михаил Дегтярев; член бюро РОДП "ЯБЛОКО" Валерий Горячев; депутат ГД ФС РФ Сергей Шаргунов; первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин; директор ГБУ г. Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.

По словам руководителя рабочей группы Алексея Шапошникова, новшества в избирательном законодательстве позволят внедрить дополнительные гарантии избирательных прав граждан.

- Время работы избирательных участков с 08.00 до 22.00, - напомнил Алексей Шапошников. - В два раза уменьшено количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Общественная палата города наделена правом назначения наблюдателей в избирательные комиссии на выборах, проходящих в Москве. Кроме того, появился «Мобильный избиратель» - это институт голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования. Главная новация - это то, что теперь граждане, находящиеся в местах за пределами территории Москвы, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения.

«Хотел бы обозначить ключевую цель и задачу нашей группы - это отработать реализацию новых правовых норм, начиная с образования избирательных участков и до дня голосования. Норма закона - это пока теория, и наша с вами задача совместно с Московской городской избирательной комиссией, органами власти, которые будут задействованы в этом процессе, перейти от теории к практике», - подчеркнул он.

По мнению участников заседания, появление загородных избирательных участков можно считать конструктивной мерой.

- В целом - это шаг вперед, большой шаг вперед, - сказал член рабочей группы МГИК, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. - Раньше, для того, чтобы проголосовать, если ты находишься в Москве, а прописан где-то далеко, нужно было ехать по месту жительства, брать открепительное удостоверение, возвращаться. Это было очень накладно и не все этим пользовались. Сейчас, конечно, через электронные системы это стало доступно для избирателей.

«Все знают, что когда дачник уезжает, он лишается разных конституционных прав - на медицинское обслуживание, на избирательное право. И это, пожалуй, первый такой шаг, когда нам возвращается часть наших конституционных прав»,- сказал председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Напомним, выборы мэра Москву пройдут 9 сентября 2018 года. Сейчас на пост мэра Москвы свои кандидатуры выдвинули пять представителей от партий и десять самовыдвиженцев.