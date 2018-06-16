Таксисты в Москве заломили «чемпионские» цены

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-15T17:50:13+03:00

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Для московских таксистов настало горячее время — только после первого матча мундиаля с «Лужников» на авто с шашечками разъехались более двух тысяч фанатов. Чтобы обезопасить клиентов от «бомбил», к стадионам пускают лишь аккредитованные автомобили: пропуск получили почти 5000 машин из 33-х компаний. А москвичи отмечают неслабое подорожание, хотя их маршруты никак не пересекаются с объектами чемпионата.

- Каждое утро на работу я добиралась на такси: от метро «Юго-Западная» до города Московский (Новая Москва) всего 15 минут по прямой, выходило 260-280 рублей, ну максимум 320, - рассказывает клиентка «Яндекс.Такси» Юлия Бронникова. - А в четверг открыла приложение: цена — 750, почти втрое дороже! Якобы высокий спрос, хотя раньше в таких случаях повышение было в пределах 100-150 рублей. Пришлось дойти до метро, где машин всегда больше. Но и там приложение показало 550.

И таких жалоб масса: от Новых Черемушек до района Академический было 300, стало 800; от Савеловского до Арбатской вместо привычных 250 — 415. Проверяем сразу несколько агрегаторов: подорожание везде. Популярные сервисы ситуацию объясняют просто. Мол, за все отвечает робот, он и вводит повышающий коэффициент - в среднем цена увеличивается на 20%.

- Система оценивает дорожную ситуацию и показывает стоимость в конкретный момент оформления заказа, - пояснили в пресс-службе «Яндекс.Такси». - Высокий тариф — временная и вынужденная мера, он появляется, когда рядом с вами спрос на такси внезапно стал выше, чем предложение. В такие моменты вы можете либо поехать по указанной цене, либо подождать стабилизации спроса и предложения.

Но интернет-пользователи грустно шутят, что ждать пресловутой «стабилизации» им придется до 15 июля...

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