А я иду, болею по Москве: какие развлечения придумали для фанатов в столице

СЕГОДНЯ 20:44 2018-06-15T21:18:05+03:00

Корреспондент «КП» прогулялся по улицам вместе с футбольными болельщиками и посмотрел, куда их тянет больше всего

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Москва преобразилась. Приоделась. Похорошела. И это чувствуется даже в метро. Когда пестрая толпа туристов, развернув яркие флаги, спускается на платформу и рассыпается по вагонам. Но, правда, не сразу. Для начала надо сообразить, в какую сторону идти. Рассмотреть архитектуру. Сделать селфи на фоне суетящихся москвичей. И просто поглазеть.

Генеральный штаб футбольных болельщиков - это Манежная площадь. Здесь установлены часы отсчета, которые показывали, сколько осталось до чемпионата, и которые в минувший четверг обнулились. Теперь с их помощью можно просто узнать московское время.

НА ФОНЕ ЗАБИВАКИ СНИМАЛСЯ ЗАБИЯКА

Немцы, португальцы, мексиканцы, американцы, перуанцы... Все, кто в столице в первый раз, освоиться еще не успели. И потому встречаются рядом с Красной площадью.

Если пройти к Манежу, то обязательно встретишь талисман чемпионата Забиваку. Это волчонок в российской форме, который удерживает лбом мяч и терпит бесконечные вспышки фотокамер. Сделать селфи на его фоне желают не только туристы, но и москвичи. Уже через месяц Забивака войдет в историю и будет символизировать чемпионат мира по футболу в России как медвежонок Миша Олимпиаду в Москве.

Ко мне подошли две колумбийки и попросили их сфотографировать. В руках у девушек был рыжий щенок, которого они в один голос называли Забиякой (и это не опечатка). Я попытался объяснить, в чем отличие. Причем жестами. Чем привел незнакомок в неописуемый восторг. А потом пришла хозяйка щенка, приехавшая из Казани, и объявила, что этого рыжика зовут Джеймс. И забрала его.

Болельщики из Колумбии и их "Забияка".Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВОЧНИК ДО ЛУЖНИКОВ ДОВЕДЕТ

Дальше болельщики тянутся в ГУМ. Вот уж не знаю, почему. Одна футболка с надписью Россия стоит здесь 3900 рублей. Бейсболка той же расцветки 2900. Игрушечный Забивака (длиной с шариковую ручку) - 2000. Зато мороженое - 50! И при этом вкусное.

Вообще если приехать в какое-нибудь Ясенево или Зябликово, футбольного праздника как-то не чувствуешь. Туристов нет. Символики тоже. На рекламных видеоэкранах Нагиев со своим смартфоном. И другое дело на каком-нибудь Новом Арбате, где расписание матчей вписано в стену бизнес-центра гигантскими буквами. Через дорогу от Дома книги почта для болельщиков. Бумажная. Нужно написать письмо, указать на конверте точный адрес и опустить в прозрачный мяч. По словам почтальона Евгения Мурзова, все послания будут доставлены в любую точку мира в течение месяца (бесплатно). Пока больше всего конвертов от аргетинцев и испанцев. Пишут в основном коротко. Примерно так: «Привет из Москвы. С чемпионата мира по футболу. Только от зависти там не лопните».

Фанаты пишут короткие письма. Их обещают доставить на родину бесплатно в течение месяца.Фото: Павел КЛОКОВ

В центральных районах столицы почти возле каждой станции метро установлена стойка «Информация». Возле «Арбатской» волонтер Анастасия объяснила, что самый ходовой язык - это английский (что очевидно). На втором месте - немецкий и французский. На третьем - испанский. И дальше - все остальные.

- Чаще всего интересуются, как пройти на Арбат, - рассказывает волонтер. - Бывает, спрашивают, где супермаркет. Даже если язык не совпадает, понимаем друг друга с помощью путеводителей и справочников.

Кстати, любой желающий может их взять на такой стойке. Справочники бесплатные. В них есть все маршруты болельщиков (как добраться до стадионов «Лужники» и «Спартак», фестиваля болельщиков FIFA, аэропортов и так далее). В той же книженции указано, что курить на стадионе ни в коем случае нельзя, как и разводить костер, скрывать свои лица и находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения (по поводу слабого ничего не сказано).

- Если волонтер хочет забрать форму, которую выдали, ему надо отработать десять смен по четыре часа, - добавила Анастасия.

КАК Я ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Старый Арбат живет своей жизнью. Я подошел к таксисту и спросил, за сколько он меня довезет до Белорусского вокзала. Он сказал:

- За три тыщи...

Хотя на Яндексе от того же места такая поездка обойдется в 250 рублей. Ничего себе наценочка - в 12 раз.

Интереснее всего мне показалось в Парке Горького, где рядом с Центральным Домом художника разместили целый спортивный городок. Волонтеры чемпионата предлагают всем желающим сразиться с ними в настольный футбол (или со своими знакомыми). Мне довелось сыграть со студентом Дмитрием Снегиревым. Поначалу я почувствовал себя Саудовской Аравией, потому что за какие-то три-четыре минуты счет стал ноль-пять в пользу студента. Но потом я понял в чем смысл и, недолго думая, начал крутить ручки управления - без разбора. Почти с закрытыми глазами. Смотрю, а счет-то уже шесть-шесть. Короче, не буду приукрашивать репортаж и скажу честно - я проиграл. Но разница в счете всего один мяч.

Волонтеры чемпионата предлагают всем желающим сразиться с ними в настольный футбол.Фото: Павел КЛОКОВ

На той же площадке можно поиграть в настольный теннис - только не ракетками, а ногами! И вместо маленького мячика использовать большой футбольный. Бильярд тоже сделан своеобразно: вместо шаров мячи, и бить их надо не кием, а ногой. В общем, забавно. И совершенно бесплатно.

Болельщики про это местечко, видимо, еще не знают. Хотя время еще есть.

КСТАТИ

Селфи с Львом Яшиным

В Москве по-прежнему работает мобильное приложение Histars, с помощью которого можно сфотографироваться с великими людьми. Достоевский, Толстой, Гагарин, Пушкин, Наполеон, Ломоносов и другие. Теперь к ним присоединился и знаменитый вратарь Лев Яшин. Отыскать его можно рядом со стадионами «Лужники», «Спартак», «Динамо», на площадке ФИФА на Воробьевых горах, на Чистопрудном, Ильинском, Гоголевском, Цветном и Тверском бульварах, Манежной площади (рядом с часами отсчета), в парках «Зарядье», «Фили», «Сокольники», а также в Таганском парке и в парке Горького. Я ради интереса скачал приложение и приставил легендарного динамовца к компании узбеков, приехавших в Москву болеть за Россию. А потом показал. Те пожали плечами. Но когда услышали фамилию Яшин, уверенно закивали. Мол, слышали. Был такой. Да и к тому же на той же Манежке Льву Яшину выделили большой стенд, где о нем подробно написано.

Что еще

Футбол — настольный, бильярд - напольный

Бесплатные игровые зоны открываются в субботу, 16 июня, на станции Московского центрального кольца (МЦК) Лужники и в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на Площадь Гагарина МЦК. Здесь можно поиграть в настольный футбол и напольный бильярд, а также поучаствовать в турнире по виртуальному футболу.

Режим работы: каждый день с 10:00 до 22:00 до конца чемпионата.

Также на станции Лужники разместили киберзону с 10 экранами — здесь можно поиграть в футбол на приставке. Вход в игровую зону расположен справа от входа на станцию МЦК Лужники (нужно подняться по лестнице). Каждый день с 12:00 до 17:00 в киберзоне будут проходить турниры. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться в самой киберзоне. Для этого потребуется только записать никнейм участника. Регистрация открыта с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. В последние дни ЧМ-2018 в киберзоне состоится финальный турнир, в котором примут участие победители ежедневных игр. Победитель финальных соревнований получит специальный приз.

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