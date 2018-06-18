2018-06-18T12:54:51+03:00
Общество

Совет муниципальных образований столицы поддержал идею Венедиктова о муниципальном фильтре

Главный редактор «Эха Москвы» предложил помочь кандидатам в мэры в получении подписей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Кандидаты от «Единой России» на прошлых выборах заняли подавляющее большинство мест с муниципальных образованиях Москвы. Без их согласия кандидаты в мэры столицы не могут зарегистрироваться в Мосгоризбиркоме. Поэтому Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

«Совет муниципальных образований готов предоставить свою площадку для того, чтобы все кандидаты, подавшие документы в Мосгоризбирком на выдвижение, смогли представить свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни», - заявили «Интерфаксу» в Совете мунобразований в понедельник.

По словам собеседника агентства, на такое мероприятие планируется пригласить нотариусов, и все присутствующие депутаты прямо там смогли бы поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата на должность мэра.

Обратим внимание, что прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится по 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения «муниципального фильтра» всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Для прохождения «муниципального фильтра» кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 110 подписей. Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в Мосгоризбиркоме в течение 10 дней после приема документов. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

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