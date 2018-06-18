Красную площадь открыли, да не полностью

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-18T14:39:06+03:00

Футбольный городок продолжают строить, зато к Мавзолею и ГУМу дорога открыта

Изменить размер текста: A A

Такого количества иностранцев лично я не видел даже за границей. И все, фотографируя, друг другу мешают, суетятся, смотрят в путеводители, едят мороженое, разговаривают по телефону, обнимаются, целуются!..

Сразу после того, как Красную площадь открыли (несколько дней здесь вели строительные работы и, как выяснилось, продолжают), она заполнилась разноцветными яркими флагами. Мексиканцы выстроились рядом с ГУМом и начали петь национальные песни. Египтяне встали паровозиком и отправились от Мавзолея к Воскресенским воротам. Группа китайцев, не имеющая отношения к чемпионату, спряталась под зонтики от палящего солнца.

Пройти на главную площадь страны можно сейчас без всяких препятствий. С разных ее сторон установлены рамки металлоискателей. И там же дежурят сотрудники полиции. Меня ощупывала девушка в сержантских погонах. Почему-то к ней очередь выстроилась исключительно из мужиков.

Толпы болельщиков со всего мира у входа на главную площадь России.Фото: Павел КЛОКОВ

- А что у вас в бутылке? - поинтересовалась красавица.

Я хотел как-нибудь пошутить, но ничего не придумал.

- Если вода, пивните, пожалуйста, - услышал я через пару секунд. - Я должна убедиться, что это не водка.

Я сделал несколько глотков и, словно после школьной дискотеки, дыхнул.

Оказывается, площадь открыли не полностью. Парк футбола, из-за которого были закрыты все входы, до конца ещё не обустроен. Рабочие таскают настилы. Прикручивают перила. Стелят газон. Вкручивают дополнительные фонари. И территория будущего парка окружена сеткой, через которую не пройти. В итоге для прохожих осталась дорожка со стороны Мавзолея шириной 10 метров.

- А что это за парк такой будет? - с фотоаппаратом, словно турист, спросил я двух полицейских.

- А вы разве не знаете? - подскочили те. - Здесь же финал чемпионата мира будут играть. Специально, чтобы из Кремля было видно.

- Вы всем так отвечаете? - спросил я.

- Не, - рассмеялись сержанты. - Только приезжим.

Парк футбола, из-за которого были закрыты все входы, до конца ещё не обустроен.Фото: Павел КЛОКОВ

Со стороны Воскресенских ворот установлены шесть деревянных домиков. Но торгуют пока только с двух. Сувениры, кружки, мыльные пузыри... Забивака с мою ладошку стоит 1500 рублей.

- Ну куда такие цены? - стонала какая-то женщина, глядя на волчонка с мячом.

- Да лет через пять вы его продадите втрое дороже, - реагировал продавец.

Я поймал за руку рабочего и спросил, когда они закончат делать футбольный парк. Тот ответил, что день окончания работ - 21 июня. Но, возможно, справятся раньше.

Центр Москвы сейчас - это круглосуточный футбольный карнавал.Фото: Павел КЛОКОВ

Вторая половина площади - от ГУМа и в сторону Храма Василия Блаженного - полностью свободна. Туристов целое море. Все друга друга цепляют и извиняются на разных языках. А, может, посылают, я не знаю.

КСТАТИ

Парк футбола будет работать на протяжении всего чемпионата мира по футболу (до 15 июля). Время работы: с 12.00 до 20.00. Вход бесплатный. На площадках парка можно будет поиграть в футбол, поучаствовать в мультимедийных викторинах и аттракционах. Возраст не ограничен.