Морозовская больница: Маршрут построен!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T22:48:42+03:00

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Морозовская детская больница использует не только новую медтехнику, но и различные новшества в работе стационара. Это позволяет более эффективно и оперативно помогать маленьким пациентам. Больных в тяжелых неотложных и критических состояниях передают в отделения реанимации и интенсивной терапии, минуя приемное отделение. Но, конечно, началом «маршрута» любого пациента в Морозовской больнице становится приемное отделение.

БОЛЕЗНЬ НУЖНО ПОЙМАТЬ И ОСТАНОВИТЬ

В приемном отделении пациенты делятся на два основных потока. Одни прибыли на госпитализацию в плановом порядке, а других привезла «Скорая помощь». Всех готовы принять круглосуточно, без выходных дней, 14 отдельных приемно-смотровых боксов, 7 смотровых кабинетов и еще несколько кабинетов специалистов. В дежурной бригаде - педиатры, детские хирурги, оториноларинголог, офтальмолог.

Более того, многие специалисты в дежурной бригаде являются «дневными» врачами подразделений больницы, выходящими по графику на дежурства. Получается работа по системе «один пациент - один врач». Больше нет проблем при «передаче» пациента от дежурного врача лечащему. Первичный осмотр пациента проводит доктор, который в дальнейшем может стать его лечащим врачом. Кроме того, в приемном отделении выделены места для краткосрочного пребывания больных. В некоторых случаях помощь можно оказать сразу же, без дальнейшей госпитализации.

- Какого бы профиля ни был пациент, скорейшее начало оказания ему медицинской помощи - это ключ к успеху, - считает Николай Кулешов, заведующий приемным отделением с койками скорой медпомощи краткосрочного пребывания. - Заболевание нужно «поймать и остановить», и чем скорее - тем лучше. В абсолютном большинстве случаев диагноз устанавливается сразу в приемном отделении, которое оснащено современным оборудованием. Для этого проводится первичный осмотр пациента врачом согласно предварительному диагнозу. Его ставит врач «Скорой помощи» или специалист поликлиники в случае плановой госпитализации. Если необходимо, назначается дополнительная диагностика. С момента поступления ребенка до уточнения диагноза проходит максимум два часа. А если мы расцениваем состояние пациента как тяжелое, то сразу же направляем его в реанимацию. Пациенты с реальной угрозой жизни не задерживаются в приемном отделении ни на минуту.

Стационары больницы оснащены новым современным оборудованием.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЛАБОРАТОРИЯ И УЗИ РЕШАЮТ

«Сердцем» приемного отделения можно назвать лабораторию и кабинеты инструментальной диагностики. Это второй основной шаг в «маршруте» больного.

- Лабораторные исследования сопровождают пациента в стационаре постоянно и проводятся на этапе постановки диагноза в приемном отделении, - объясняет Артем Буллих, заведующий клинико-диагностической лабораторией. - Экспресс-лаборатория приемного отделения работает круглосуточно. Силами трех фельдшеров-лаборантов у всех больных проводятся общие анализы крови, мочи, экспресс-тесты. Обычно такого набора лабораторных тестов достаточно для постановки диагноза и дальнейшей маршрутизации пациента или на стационарное лечение, или на амбулаторное. В круглосуточном режиме семь дней в неделю работают экспресс-лаборатории реанимации и дежурный врач лабораторной диагностики. Все плановые лабораторные исследования в нашем стационаре выполняются в «центральной» лаборатории, сотрудники которой работают по 12 часов по сменному графику 6 дней в неделю. Это заметно расширяет возможности клиницистов в лабораторной диагностике.

К третьему важному шагу «маршрута», а именно к постановке диагноза, больного готовит инструментальная диагностика.

- Первичное ультразвуковое исследование пациентов, поступивших в наш стационар, проводится круглосуточно в двух кабинетах приемного отделения, - рассказала Яина Галкина, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Морозовской больницы. - Эти кабинеты оснащены аппаратами экспертного класса Toshiba MX. В условиях приемного отделения проводится весь комплекс ультразвуковых исследований. Высокий профессиональный уровень врачей позволяет еще в условиях приемного отделения поставить диагноз пациенту или определить правильную маршрутизацию больного в другие отделения больницы. В отдельных случаях, при необходимости, после УЗИ проводятся более инвазивные методы исследования, к примеру, МРТ.

КОНКРЕТНО

В итоге «маршрут» пациента в больнице выглядит примерно так:

✔ оформление документации, осмотр врача, забор анализов - 20 минут;

✔ УЗИ - 15 минут;

✔ анализ крови - 5 минут;

✔ рентгенологическое исследование - 10 минут;

✔ компьютерная томография (при необходимости) - 15 минут (с описанием);

✔ определение диагноза - в течение 2 - 3 часов с момента поступления ребенка в больницу;

✔ начало лечения - сразу же после постановки диагноза, при необходимости проводится операция. К примеру, если ребенок поступил в 10 часов вечера, к часу ночи уже известен диагноз. А в два часа ночи хирурги уже делают операцию. В 4 часа утра маленький пациент в палате с мамой. На каждом шаге «маршрута» больной получает оперативную и качественную медицинскую помощь.