2018-06-19T11:05:39+03:00
Наука

17 часов 33 минуты: астрономы вычислили время самого длинного светового дня в Москве

Он наступит 21 июня
Григорий ПУШКАРЁВ
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Посетители парка "Зарядье" встречают закат.Посетители парка "Зарядье" встречают закат.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самый длинный световой день в 2018 году в Северном полушарии Земли наступит 21 июня и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты. После этого начнется астрономическое лето, рассказали в Московском планетарии.

“В этот день в 13:07 мск наступит летнее солнцестояние. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии - зима”, - заявили астрономы.

Летнее солнцестояние - это период, когда Солнце в Северном полушарии будет располагаться на наибольшей высоте относительно горизонта. В таком положении Солнце будет “держать высоту”, после чего постепенно начнет опускаться ниже, а длительность светового дня будет уменьшаться.

Кроме того, одновременно на широте Санкт-Петербурга наступят белые ночи, а севернее 66-й широты - полярный день.

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