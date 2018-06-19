17 часов 33 минуты: астрономы вычислили время самого длинного светового дня в Москве

СЕГОДНЯ 11:01 2018-06-19T11:05:39+03:00

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Самый длинный световой день в 2018 году в Северном полушарии Земли наступит 21 июня и продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты. После этого начнется астрономическое лето, рассказали в Московском планетарии.

“В этот день в 13:07 мск наступит летнее солнцестояние. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии - зима”, - заявили астрономы.

Летнее солнцестояние - это период, когда Солнце в Северном полушарии будет располагаться на наибольшей высоте относительно горизонта. В таком положении Солнце будет “держать высоту”, после чего постепенно начнет опускаться ниже, а длительность светового дня будет уменьшаться.

Кроме того, одновременно на широте Санкт-Петербурга наступят белые ночи, а севернее 66-й широты - полярный день.